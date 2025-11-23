Idéfix fête ses 60 ans, l’album collector pour son anniversaire !

Ce petit chien qu’on adore fête ses 60 ans, je veux parler d’Idéfix bien sûr ! Le troisième héros des albums Astérix et Obélix, n’a pas pris une ride.
Depuis quelques années Idéfix a même sa collection de livres à lui “Idéfix et les Irréductibles” (Lire nos articles).
Pour fêter cet anniversaire, pas de cochon grillé, ni de thé avec un nuage de lait, ni même des Pastel de Nata pour faire référence à Astérix en Lusitanie !
Bon anniversaire Idéfix
Le petit chien blanc et malicieux, se voit offrir par les éditions Albert René, un album anniversaire, format Album Astérix ! Il contient six histoires tirées des tomes 1 et 2 et c’est un régal ! Les illustrations de cet album grand format prennent encore plus d’ampleur !
On y retrouve par exemple : L’affaire du collier, L’œuf à la romaine ou encore La baballe de Chevrotine.
Avec ses comparses, Idéfix cartonne, depuis le lancement de la collection dédiée, plus de 1,5 million d’exemplaires se sont écoulés de la Gaulle et au-delà !
Le saviez-vous, le chien d’Obélix se prénomme Dogmatix en Angleterre, Ideafix en espagnol et Idefiks en polonais et Ideaifix en portuguais.
Autre devinette … Quel est le premier album où apparait Idéfix ? Et la réponse est : Le Tour de Gaule d’Astérix ! Pour acheter l’album, cliquez ici ou cliquez ici
Trouvez d’autres idées de lectures dans notre rubrique dédiée ici