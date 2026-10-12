Test Nothing Headphone (1) Pro – Vaut-il vraiment son prix ?

J’ai testé le Nothing Headphone (1) Pro, un casque audio surprenant tant au niveau du design que du son. Découvrez mon avis complet sur ce casque haut de gamme.
Le Nothing Headphone (1) Pro est le premier casque audio haut de gamme de la compagnie anglaise. Vendu 349 €, est-ce qu’il vaut son prix ? (Test non sponsorisé)
Nothing a-t-elle réussi à allier design et performances ? Je vous donne la réponse dans mon test.
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Nothing Headphone (1) Pro – Le design
Comme d’habitude, Nothing a pris soin des moindres détails et veut nous impressionner dès l’ouverture de la boîte. Je peux affirmer que la mission est accomplie. Le Nothing Headphone (1) Pro se présente dans un étui rigide en plastique qui protège uniquement les écouteurs.
L’arceau dépasse comme l’anse d’un petit sac. Réglons tout de suite les choses qui fâchent. Au-delà de cette apparence qui ne plaira pas à tout le monde, je ne suis pas persuadé de la durabilité de ce système dans le temps. On a tendance à prendre le casque par l’arceau et à poser les doigts sur la mousse.
Il faut voir sur la durée si ça n’accélère pas son vieillissement. À vouloir faire de l’original à tout prix, on peut parfois se perdre. Mettons cette housse de côté pour nous concentrer sur le casque en lui-même.
Le Headphone (1) Pro est splendide. On retrouve l’ADN de la marque avec des fenêtres transparentes qui laissent entrevoir ses composants. Des verres 9H Panda les protègent des rayures. Le casque reprend les lignes atypiques du Headphone 1 mais avec des finitions encore plus poussées.
Les écouteurs sont en aluminium taillés dans un seul bloc. Les branches qui les relient aux écouteurs sont constituées d’un alliage de titane, 45 % plus légères que celles du Headphone (1).
Ergonomie
Le casque pèse 327 g et il paraît pourtant léger quand on le met sur la tête. Le poids se concentre en majorité dans les écouteurs. Le Nothing Headphone (1) Pro allège la pression sur le sommet du crâne, grâce à un arceau souple plus large et mieux rembourré que celui du Headphone (1).
Nothing en a également profité pour améliorer la souplesse des coussinets. Tous ces ajustements rendent le casque particulièrement confortable. J’apprécie d’autant plus le geste ayant une implantation capillaire proche du désert de Gobi. Le casque épouse parfaitement la morphologie du crâne. Il tient bien en place et je n’ai ressenti aucune gêne même sur la durée.
Les commandes
Après avoir correctement placé le casque sur sa tête grâce à de petits indicateurs blancs et rouges, les doigts tombent naturellement sur un arsenal de boutons judicieusement placés. Immédiatement accessibles et reconnaissables, ils donnent accès à un ensemble complet de commandes.
Une molette en forme de petit cylindre pilote le volume et la lecture. Placée en dessous, une réglette contrôle la navigation entre les morceaux et la réduction de bruit. Un bouton rond personnalisable donne accès à l’assistant vocal.
On passe rapidement sur la prise mini-jack, l’interrupteur On / Off et le Bluetooth pour arriver au bouton Flat EQ. Ce dernier rétablit les réglages orchestrés par le studio Metropolis.
Le son
Le Nothing Headphone (1) Pro embarque trois transducteurs pour un son plus puissant. Graves, médiums, aiguë, chacun couvre une partie du spectre sonore. Les basses gagnent en profondeur et en sensibilité sans pour autant s’imposer sur le reste. Les voix restent nettes et les instruments se détachent.
Certifié Hi-Res Audio, le casque délivre un son riche et ample. L’égaliseur offre de nombreux réglages permettant de ciseler le son selon ses préférences. Vous pouvez importer des profils ou créer le vôtre. Je vous conseille avant tout d’effectuer un test personnalisé pour adapter le casque à votre audition.
Le Nothing Headphone (1) Pro possède une autre fonctionnalité étonnante. En activant le bouton Flat EQ, vous serez transporté dans le mythique Metropolis Studios avec un son pur.
Queen, The Rolling Stones, U2, Prince, George Michael ou Amy Winehouse, les artistes les plus célèbres ont enregistré dans ce mythique studio. Ce mode remet à zéro les compteurs avec un son brut sans aucun réglage. Il est conseillé pour la production ou le mixage. Le son est plus clair et moins lissé.
L’ANC
Le Nothing Headphone (1) Pro embarque un système de réduction de bruit active amélioré par rapport au Headphone (1). Basé sur 10 micros, il atténue les bruits jusqu’à 46 dB contre 42 dB pour son prédécesseur. Sur chaque écouteur, trois micros sont tournés vers l’extérieur et deux autres vers l’intérieur.
Amplifié par la réduction de bruit passive des coussinets, cet ANC nous plonge littéralement dans une bulle de silence. Il fait la preuve de son efficacité même sans musique. Il fait disparaître le bruit d’un clavier ou du vent dès que vous l’activez.
Avec une musique réglée sur un niveau moyen, vous ne serez plus dérangé par les bruits extérieurs. L’ANC élimine sans problème le bruit de la circulation autour de vous. Pour vous déplacer en toute sécurité, vous pouvez basculer sur le mode transparence ou adaptatif. Dans ce cas, les micros se tournent vers l’extérieur pour filtrer les sons expurgés des bruits parasites.
L’autonomie
Nothing annonce une autonomie de 30 heures d’écoute avec l’ANC activé et 68 heures sans. Les Nothing Headphone (1) Pro se placent largement au-dessus de la moyenne. Comptez effectivement sur cette durée avec une variation d’une heure ou deux en fonction du volume sonore.
La batterie de 1 060 mAh se recharge à 100 % en deux heures. La charge rapide permet de récupérer 4 heures d’écoute en seulement 5 minutes.
Nothing Headphone (1) Pro – Ce que j’en pense
Le Nothing Headphone (1) Pro est à 349 € et il vous en donne pour votre argent. C’est un casque haut de gamme avec un son riche et des options qui séduiront les audiophiles comme les néophytes à la recherche d’un son de qualité.
Son design unique, son confort et sa simplicité d’utilisation ont terminé de me convaincre. Mis à part le choix incompréhensible de sa housse de protection, le Nothing Headphone (1) Pro fait un sans-faute. Je ne le quitte plus.
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