Samsung Galaxy S27 Pro – Le plein de nouvelles informations sur ce mystérieux smartphone

L’existence du Galaxy S27 Pro se confirme. Le nouveau smartphone de Samsung sème de plus en plus de preuves de son existence sur la toile.
Cette année, la série Galaxy S27 comptera quatre smartphones. Le Galaxy S27 Pro rejoindrait les Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27+ et Galaxy S27.
Samsung aurait décidé de combler un vide laissé par le Galaxy S25 Edge dans la série des Galaxy S avec un modèle Pro. Les contours de ce smartphone commencent à se dessiner.
Une précédente fuite nous renseignait sur la taille de son écran. Il mesure 6,47 pouces. Il se placera entre le Galaxy S27 et le Galaxy S27+. Il faut envisager ce nouveau modèle comme un mini Galaxy S27 Ultra.
Galaxy S27 Pro – Un mini Galaxy S25 Ultra ?
Selon le média coréen ETNews, il partage plusieurs caractéristiques haut de gamme avec le Galaxy S27 Ultra. En revanche, en raison de sa plus petite taille, le Galaxy S27 Pro serait débarrassé du S-Pen. Le Galaxy S27 Pro récupérerait l’appareil photo de la version Ultra.
On sait maintenant que ce dernier a échangé sa quadruple caméra contre un appareil photo avec trois capteurs. Il se composerait d’un objectif principal de 200 MP, d’un ultra grand-angle de 50 MP et d’un téléobjectif x5 de 50 MP. Tous ces capteurs devraient atterrir sur le Galaxy S27 Pro.
Rendez-vous le 22 juillet 2026, la date du Galaxy Unpacked. Nous verrons si la famille des Galaxy S27 accueille un nouveau membre. Cette conférence devrait aussi être l’occasion de découvrir les lunettes de Samsung conçues avec Google.