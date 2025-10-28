Accessibilité – La Révolution du Braille, 3 jours pour fêter les 200 ans du Braille

À l’occasion des 200 ans de l’invention du braille, 5 structures du handicap visuel s’unissent pour organiser « La Révolution Braille ».
C’est un un événement de trois jours à Paris, du 13 au 15 novembre 2025.
Cet événement rend hommage à une invention française qui, deux siècles après sa création, continue de transformer la vie de millions de personnes aveugles et malvoyantes à travers le monde.
Braille – 3 jours pour célébrer l’héritage et préparer l’avenir
Prenez date, les inscriptions sont ouvertes sur le site dédié ici.
Jeudi 13 novembre – Bibliothèque nationale de France
Colloque international “L’écriture braille, une révolution toujours en marche !” avec notamment des tables rondes sur l’emploi, l’éducation et la culture
Vendredi 14 novembre – Campus Louis Braille (Paris 7ᵉ)
Journée Innovation et Recherche avec la présence de grandes entreprises, startups et institutions engagées dans l’innovation accessible.
Samedi 15 novembre – Panthéon et ses abords
Hommage citoyen à Louis Braille, avec une déambulation immersive dans le quartier historique du Panthéon.
Qu’est-ce que le Braille ?
En 1825, Louis Braille, est élève de l’Institut Royal des Jeunes Aveugles à Paris. Il invente une écriture tactile inspirée d’un des codes de Charles Barbier.
Grâce à six points en relief combinables à l’infini, il ouvre aux personnes aveugles et malvoyantes l’accès à la lecture, l’écriture, la culture et l’émancipation.
Deux siècles plus tard, le braille reste incontournable : présent à l’école, en bibliothèque, sur les emballages, les billets de banque, dans les ascenseurs ou encore via les afficheurs numériques.
À l’occasion de son bicentenaire, les associations apiDV et Valentin Haüy, le Campus Louis Braille, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France et l’Institut National des Jeunes Aveugles Louis Braille organisent à Paris « La Révolution Braille ».
