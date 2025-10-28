HyperOS 3 est lancé, quels smartphones recevront en priorité la mise à jour ?

Xiaomi commence le déploiement d’HyperOS 3 à l’international. Quels smartphones recevront en premier la précieuse mise à jour ?
L’annonce est officielle. HyperOS 3 est finalisé et il arrive sur vos smartphones. Le 25 octobre 2025, Xiaomi a indiqué sur son compte X, le déploiement international de son OS.
Basé sur Android 16, HyperOS 3 apporte du changement avec entre autres un nouveau menu « Hyper Island » pour afficher les médias et les notifications, des performances optimisées, un design plus fluide ou encore une synchronisation accrue entre smartphones, tablettes et objets connectés.
Le premiers smartphones à recevoir HyperOS 3
Les deux premiers smartphones à recevoir HyperOS 3 sont les Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro. Le fichier du Xiaomi 15T est identifié avec le numéro de build OS3.0.3.0.WOEEUXM et le 15T Pro avec le OS3.0.4.0.WOSEUXM. La mise à jour sera automatique, poussée via OTA.
Cette campagne de mise à jour commence par l’Europe. Ce n’est pas si courant. Les autres régions du monde suivront rapidement.
Si vous êtes l’heureux possesseur d’un 15T ou d’un 15T Pro surveillez les mises à jour. Si elle tarde à apparaître sur votre appareil, allez dans les paramètres, puis dans l’onglet À propos du smartphone et dans mise à jour pour déclencher son installation.
HyperOS 3 – Un déploiement en trois étapes
La première salve se déroule entre octobre et novembre 2025. Elle touche des smartphones mais aussi des tablettes et des objets connectés.
Les appareils concernés sont : Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi MIX Flip, Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14, POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7, POCO X7 Pro Iron Man Edition, POCO X7 Pro, POCO X7. Xiaomi Pad Mini, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, Watch S4 41 mm et Smart Band 10.
La deuxième vague de mise à jour se déroule entre novembre et décembre 2025. Les Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 recevront à leur tour HyperOS 3. Ils seront accompagnés des Poco F6.
La troisième phase de ce déploiement commencera en décembre 2025 et se terminera en mars 2026. Je vous laisse découvrir dans l’image ci-dessous tous les appareils éligibles.