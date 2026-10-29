Littérature et intelligence artificielle : lancement de la première édition du Prix Pascal

Le monde littéraire entre dans une nouvelle ère. Le Prix Pascal lance sa première édition dédiée à la littérature coécrite avec l’IA.
Portée par des entrepreneurs de la tech (Philippe Rodriguez, Albin Serviant et Gilles Mentré) et baptisée en hommage à Blaise Pascal, cette initiative prend place dans un paysage culturel bousculé par l’irruption des IA.
Plutôt que de fuir ou de traquer l’usage des outils algorithmiques, le Prix Pascal fait le pari radical de la transparence.
C’est donc, le tout premier prix francophone dédié aux œuvres de fiction coécrites avec l’intelligence artificielle.
La création homme / machine : comment ça marche ?
Ouvert à l’ensemble des écrivains de la francophonie, qu’ils soient déjà édités ou totalement indépendants, le Prix Pascal propose un cadre inédit.
Les participants ne sont pas jugés sur un simple roman, mais sur une démarche créative complète. Pour être retenu, chaque candidat doit présenter un dossier.
Un synopsis fondateur : une présentation d’environ deux pages exposant la vision et le propos du récit.
Le manuscrit final : une fiction inédite écrite en français, transmise anonymement pour garantir l’impartialité des lectures. (300 000 signes)
Le carnet de création numérique : un document détaillé qui révèle l’envers du décor. Les auteurs y expliquent quels modèles (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.), quelles requêtes (prompts) ou quelles interactions ont permis de façonner l’histoire.
Le Prix Pascal récompense des œuvres engagées sur des enjeux majeurs (sociétaux, éthiques ou environnementaux) plutôt que de simples prouesses technologiques. Évalué par un jury pluridisciplinaire, le lauréat remportera une dotation, une visibilité et un soutien à la publication. Les candidats ont jusqu’à la fin de l’automne pour participer.
Prix pascal Le calendrier de cette première édition
20 octobre 2026 : Ouverture officielle des candidatures et du portail de soumission.
30 novembre 2026 : Clôture des inscriptions et sélection des 10 finalistes par le comité de lecture.
Début décembre 2026 : Cérémonie de remise du prix, annonce du lauréat — qui se verra attribuer une dotation ainsi qu’un accompagnement vers la publication de son manuscrit. Pour postuler c’est là.
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