Baisse importante des budgets du livre : la filière culturelle lance la mobilisation nationale

Alors que le projet de loi de finances pour 2027 confirme un recul inédit des aides publiques accordées à la filière du livre, près de 60 organisations se regroupent au sein du collectif Plaidoyer pour le livre et la lecture.
Elles lancent une vaste campagne nationale à partir de ce 27 octobre pour exiger un changement de cap budgétaire.
Le constat dressé par le secteur est alarmant ! En 2025, un Français sur six n’a lu aucun livre. Cela représente une perte de 5 millions de lecteurs en seulement six ans.
Malgré cette érosion de la lecture, les aides directes de l’État consacrées aux métiers du livre et de la lecture ont chuté de 25 % entre 2025 et 2026.
Une coupe budgétaire « minime » pour l’État, dévastatrice pour la société
Les aides directes accordées par l’État aux librairies, éditeurs, bibliothèques, festivals et associations représentent environ 17 millions d’euros, soit à peine 0,21 % du budget du ministère de la Culture. Pourtant, les coupes budgétaires s’accumulent :
-25 % d’aides directes aux acteurs du livre entre 2025 et 2026.
-22 % pour les moyens du Centre national du livre (CNL) en deux ans.
-30 % de crédits dédiés à la démocratisation culturelle entre 2024 et 2026.
Derrière ces indicateurs chiffrés, le collectif alerte sur des conséquences concrètes : suppressions d’emplois, projets abandonnés, achats restreints de livres et creusement des inégalités territoriales d’accès à la culture.
Un enjeu éducatif et démocratique
Pour les acteurs du secteur, le livre ne peut pas être une simple « variable d’ajustement ». À l’heure où l’omniprésence des écrans inquiète et où les difficultés de lecture progressent, la lecture demeure un pilier d’émancipation, de concentration, de développement de l’esprit critique et d’égalité des chances.
Qu’il s’agisse des écoles, des hôpitaux, des prisons, des quartiers prioritaires ou des zones rurales, le réseau des professionnels et bénévoles joue un rôle social et démocratique clé au quotidien.
Ce que réclame le collectif pour le Budget 2027
Afin d’enrayer ce déclin et d’assurer l’avenir du secteur, le collectif formule trois exigences principales :
1. Une politique nationale volontariste et interministérielle dédiée au livre et à la lecture.
2. Des budgets réévalués à la hauteur des enjeux sociétaux, tant au niveau de l’État que des collectivités territoriales.
3. Un soutien réaffirmé aux métiers et acteurs du livre, passant notamment par le réinvestissement dans le CNL et les dispositifs de démocratisation culturelle.
Lancement de la campagne
Dès le 27 octobre, auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires et festivals se mobilisent sous la bannière de la campagne SauvonsLaLecture pour défendre la lecture comme un bien commun indispensable à la démocratie. Le plaidoyer est ici.
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