One UI 8.5 – Une version bêta dévoile les premières nouveautés

Pendant que la version stable de One UI 8 se déploie tranquillement à travers le monde, Samsung travaille activement sur One UI 8.5. Quels sont les changements ?
One UI 8.5 verra le jour en même temps que les Galaxy S26. Les futurs flagships de Samsung devraient sortir dans le courant du mois de janvier 2026.
En attendant, One UI 8.5 commence à livrer ses secrets. Les développeurs ont pu avoir un avant-goût de l’OS grâce à une bêta développée pour le Galaxy S25 Ultra.
One UI8.5 ne se présente pas comme une mise à jour majeure mais elle comprend plusieurs nouveautés dont une refonte visuelle attendue.
One UI 8.5 – Un OS qui s’annonce ultra personnalisable
Samsung a porté son attention sur le panneau d’accès rapide. Il devient hautement personnalisable. L’emplacement des icônes et des widgets est modifiable à volonté. Dans le même esprit, le volume et le réglage de la luminosité peuvent être affichés horizontalement.
L’icône de la batterie disparaît pour ne laisser la place à un chiffre accompagné d’un pourcentage. Le symbole pourcentage devient rouge quand le smartphone passe en mode Power Saving.
Des applications plus claires et plus lisibles
L’application Galerie subit également un lifting inspiré d’iOS. Les boutons sont plus gros et les albums laissent entrevoir une pile de photos sur fond noir ou blanc. Une prévisualisation de la dernière image ou vidéo est directement visible dans l’album.
Samsung apporte des légers changements à l’application Caméra. La compagnie réorganise les paramètres notamment ceux de la caméra. La vidéo possède une section paramètres séparée. Plus claire, elle contient des options pour l’audio, les formats ou encore le double enregistrement.
One UI 8.5 fait aussi l’objet d’une refonte esthétique des menus paramètres avec des formes plus espacées et arrondies mais aussi avec des animations plus fluides. Samsung a également placé une barre de recherche en bas de l’écran.
Il y a aussi du changement dans l’application Mes Fichiers (ou Mes dossiers si c’est le nom exact de l’application). On retrouve la barre de recherche en bas de l’écran. Un panneau de visualisation met en avant les fichiers récemment téléchargés ou encore l’espace de stockage restant.
Des changements au delà des apparences
L’interface One UI 8.5 intègre de nombreuses autres transformations comme un nouveau pavé numérique pour les appels. Cette bêta One UI 8.5 nous réserve encore de nombreuses surprises.
On devrait voir apparaître, par exemple, une fonction de transfert de fichier via NFC ou Direct Voicemail pour faire de la transcription en Live. On parle aussi d’un nouveau geste double tape sur la coque arrière pour déclencher une fonction.