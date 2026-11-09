Samsung va sortir en 2027 un smartphone avec une énorme batterie

Après des années de résistance, Samsung se déciderait enfin à sortir un smartphone avec une très grosse batterie, mais ce n’est pas celui auquel vous pensez.
L’esprit conservateur et frileux de Samsung concernant les batteries semble s’être complètement envolé. La firme coréenne a fait de la résistance pendant des années en refusant d’utiliser des batteries en silicium-carbone.
Silicium-carbone – Le virage initié par les Galaxy Z Fold 8
Elle a opéré un virage avec le Galaxy Z Fold 8 et le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Ils embarquent des batteries de 4 800 mAh et 5 000 mAh.
L’adhésion de Samsung envers cette technologie reste cependant prudente. Très éloignée des batteries des constructeurs chinois, la composition de celle des Galaxy Z Fold 8 ne dépasse pas 5 % de silicium-carbone.
Un pas de géant pour Samsung
Samsung semble vouloir accélérer le mouvement en 2027. Selon les informations du site GalaxyClub, le Galaxy A38 intégrerait une batterie de 6 000 mAh. Cela représente un gain de 20 % par rapport à la batterie de 5 000 mAh du Galaxy A37.
Ce serait le premier smartphone Samsung vendu en Europe avec une batterie aussi imposante. Sa capacité reste encore loin de celle des smartphones chinois, mais c’est un pas de géant pour Samsung. L’Oppo Find X10 Pro Max embarque par exemple une batterie de 7 150 mAh.
On aurait également pu espérer le choix d’un smartphone plus prestigieux comme le Galaxy S27 Ultra. Le Galaxy A58 pourrait aussi bénéficier d’une batterie de 6 000 mAh, mais rien n’est confirmé. Le Galaxy A57 s’appuie sur la même batterie que le A37.