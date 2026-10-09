Oppo officialise la série Find X10 : capteurs 200 Mpx, batterie géante et gravure en 2 nm

Oppo lancera mondialement sa nouvelle gamme flagship, les Find X10 et Find X10 Pro Max, le 21 octobre prochain à Majorque. Nous y serons !
Développés en partenariat avec Hasselblad, ces modèles mettent l’accent sur un rendu photographique épuré et fidèle grâce au nouveau moteur de traitement LUMO True Image Engine.
Une fiche technique orientée photo et vidéo
Côté matériel, la marque chinoise frappe fort, c’est du très lourd !
Commençons par la photo. Le Find X10 embarque un double module de 200 Mpx, tandis que le Find X10 Pro Max inaugure le premier triple système photo de 200 Mpx de l’industrie (ultra grand-angle, principal et téléobjectif).
La vidéo semble au top ! Capture en 4K à 120 i/s et 8K à 30 i/s sur tous les capteurs 200 Mpx, avec l’arrivée du format Open Gate Capture. Il facilite le recadrage en postproduction.
Du côté des performances, le Find X10 Pro Max fait partie des premiers smartphones équipés du processeur MediaTek Dimensity 9600 Pro gravé en 2 nm (Dimensity 9600M sur le modèle standard).
Quant à l’autonomie, les deux smartphones intègrent une imposante batterie silicium-carbone de 7 150 mAh, promise pour durer jusqu’à deux jours d’utilisation.
Oppo Find X10, un design raffiné et ColorOS 17
Arborant un verre sculpté d’une seule pièce, la série se déclinera en plusieurs finitions, dont un coloris Luna White bicolore à l’aspect caméra vintage pour le Pro Max.
Côté logiciel, c’est l’interface ColorOS 17 qui animera les appareils, intégrant des fonctions d’IA agentique (AI Mind Pilot).
Partenaire officiel du BFI London Film Festival (du 7 au 18 octobre 2026), Oppo présentera plus en détail la disponibilité et les prix de ses appareils lors de la conférence du 21 octobre.