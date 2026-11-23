Si vous regrettez les boutons physiques des anciennes liseuses ou si vous en avez assez du tout-tactile, Amazon propose un nouvel accessoire qui pourrait bien vous faire de l’œil : l’étui tourne-page Kindle.
Compatible uniquement avec les modèles Kindle Colorsoft Signature Edition 2026 et Kindle Paperwhite Signature Edition 2026, cet étui promet de transformer l’expérience de lecture.
Un design bien pensé, mais un certain poids
À première vue, l’objet ressemble à un étui de protection tout à fait classique. Pourtant, il intègre sur sa tranche latérale de précieux boutons physiques.
Il y a deux boutons dédiés au changement de page (haut et bas).
Et, un bouton de redémarrage, qui est pratique en cas de besoin.
Une fois la liseuse clipsée à l’intérieur, l’étui assure sa fonction première de protection lorsqu’il est fermé. La liseuse s’aimante instantanément à l’étui. Nous avons secouer l’étui et la liseuse et celle-ci tient bien en place.
Côté balance, l’accessoire pèse 170 grammes. Certes, cela alourdit un peu l’appareil, mais cela reste comparable au poids d’un livre de 200 à 300 pages.
Kindle étui tourne-page, une réactivité irréprochable et un vrai confort de lecture
L’un des gros points forts de l’étui tourne-page réside dans la personnalisation et l’efficacité. En vous rendant dans Paramètres > Accessoires > Kindle Page Turn Cover, vous pouvez configurer les boutons selon vos préférences : choisir par exemple si le bouton du haut ou du bas fait avancer la page à droite ou à gauche.
En pratique, la promesse est tenue ! Plus besoin de glisser (slider) le doigt sur l’écran. La liaison avec les boutons répond vite et bien, sans aucune perte de réactivité lors du tournage des pages. C’est fluide, rapide et particulièrement agréable au quotidien.
Pour qui et à quel prix ?
Cet étui Kindle tourne-page s’adresse clairement aux nostalgiques de la fameuse Kindle Oasis, ravis de retrouver un retour au physique pour leurs sessions de lecture. Les personnes qui préfèrent l’utilisation de boutons physiques seront conquis aussi. Le confort est indéniable, mais ce luxe a un prix : l’étui à 80 €. Suivez ce lien pour acheter en noir. La couleur figue est dispo ici. L’étui en vert est là.
À ce tarif, l’investissement dépendra de votre attachement aux boutons physiques et de votre budget.
Retrouvez la présentation complète de l’accessoire en vidéo.
Découvrez aussi notre vidéo de La Kindle Colorosft Signature Edition 2026 et le test complet.