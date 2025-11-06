Quand une IA décide de censurer les livres dans les bibliothèques

Des écoles du Texas utilisent l’IA pour examiner les livres des bibliothèques afin de savoir s’ils sont conformes à la loi sur la censure dans les écoles.
Avec l’administration Trump la censure des livres dans les écoles et universités se déchaîne.
Une IA décide des livres à censurer
La loi sénatoriale 13, exige que les conseils scolaires approuvent tous les achats de livres pour les bibliothèques. Cette législation fait suite à une loi de 2023 qui imposait déjà aux écoles de se débarrasser des ouvrages à caractère sexuellement explicite, ou jugés non conformes à la morale.
Certains districts ont fait appel à une start-up de Dallas, Bookmarked, pour effectuer ces analyses par IA. Et l’intelligence artificielle semble ne pas valider beaucoup de livres !
D’un côté les partisans estiment que ce procédé assisté par IA fait gagner du temps aux bibliothécaires. De l’autre, les détracteurs de la nouvelle loi affirment que les analyses effectuées par l’IA ne tiennent pas compte du contexte. L’IA déshumanise les récits portant sur des sujets controversés, ouvrant la voie à un renforcement des restrictions.
De façon plus générale, certains bibliothécaires estiment que leur mission est de plus en plus en péril.
« Ce qui m’inquiète vraiment, c’est que les sources d’IA remplacent les bibliothécaires plutôt que le conseil scolaire », a déclaré Rachel Welsh, bibliothécaire de lycée et présidente du comité de plaidoyer législatif de l’Association des bibliothécaires scolaires du Texas. « Nous savons que l’IA n’est pas fiable. Elle peut être biaisée. Elle peut avoir des hallucinations. »
La chasse aux livres n’a pas fini de faire des ravages !
