Etats-Unis : La censure des livres atteint des sommets historiques

Un rapport récent publié par PEN America alerte sur une explosion sans précédent de la censure littéraire dans les écoles publiques américaines (2025-2026).
Près de 12 000 interdictions de livres ont été enregistrées sur une seule année. Le total est de 34 000 cas recensés depuis le début du suivi par l’organisation en 2021. Lire d’autres articles sur la censure.
Censure – Des chiffres records
Au total, plus de 7 000 livres ont été retirés ou restreints, touchant au passage plus de 4 000 auteurs, illustrateurs et traducteurs.
L’enquête montre que 114 districts scolaires ont appliqué au moins une interdiction de livre au cours de l’année.
Parmi les ouvrages les plus ciblés, le roman pour jeunes adultes Sold de Patricia McCormick se hisse en tête des livres les plus fréquemment bannis.
Stephen King conserve quant à lui sa position d’auteur le plus censuré pour la deuxième année consécutive.
Les romans pour jeunes adultes (plus de 90% de fiction) ainsi que les mangas (Attack on Titan, Soul Eater, Inuyasha) subissent une pression accrue.
Lois d’État, pression politique et IA
Le Texas arrive désormais en tête des États censurant le plus grand nombre de livres (plus de 8 100). Il dépasse la Floride (plus de 3 200).
Cette accélération s’explique principalement par des lois locales restrictives et floues. En effet, la loi texane SB 13, pousse les écoles à retirer des livres en masse par crainte de sanctions.
Pour répondre à ces lois confuses, plusieurs districts ont eu recours à des outils rudimentaires d’IA. Ces algorithmes ont recommandé le retrait massif d’ouvrages. Cela a généré un effet d’entraînement qui écarte l’expertise des bibliothécaires.
Une grande partie de ces retraits se déroule dans l’ombre. Ce sont les demandes d’accès aux documents publics par des associations qui ont permis de révéler des milliers d’interdictions.
Une menace pour la lecture et l’empathie chez les jeunes
Les défenseurs de la liberté d’expression s’inquiètent des conséquences directes sur les élèves.
Alors que la lecture plaisir décline, priver les jeunes de livres populaires et engagés risque d’éloigner davantage les élèves des livres.
Comme le souligne PEN America, priver les élèves d’histoires auxquelles ils s’identifient ou qui développent leur compréhension du monde affaiblit leur capacité d’empathie et leur imagination. Le rapport complet est là.
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