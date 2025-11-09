Jusqu’au dernier, un livre pour sensibiliser les enfants à la disparition des animaux sauvages

“Jusqu’au dernier” de Michaël Escoffier et Romain Lubière est édité aux Éditions Balivernes. Destiné aux enfants dès l’âge de 4 ans, il est intéressant à plusieurs titres.
C’est un magnifique album qui sensibilisera les enfants et leurs parents à la disparition annoncée des grands animaux sauvages : pandas, tigres, tortues, baleines, gorilles, lions, ours blancs et jaguars.
Une prise de conscience pour agir, adaptée aux enfants
Peu de texte dans ce grand album, une seule ligne en rime libre par page ; le reste de l’espace est occupé par les riches illustrations.
Au fil des pages de la première partie, une espèce disparaît pour s’enfoncer dans la nuit étoilée.
L’enfant qui assiste impuissant à ce spectacle inquiétant se retrouve seul au milieu de la nuit. Puis, l’étincelle jaillit entre ses mains et, au matin, il retrouve toutes ses peluches, toutes en joie.
Les pandas, tigres, tortues, baleines, gorilles, lions, ours blancs et jaguars lui donnent l’élan pour aller sauver les grands animaux de la planète.
On vous recommande vivement Jusqu’au dernier, qui propose une véritable prise de conscience. Les enfants comprendront sans peine le message encourageant les incitant à faire leur part.
