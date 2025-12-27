Conseil de lecture : 3 romans de Fantasy ou Romantasy à lire cet hiver

Voici une nouvelle sélection de romans pour bien débuter l’année. Vous allez découvrir des univers incroyables !
Nous avons choisi. Le Monde Suspendu, d’Axie Oh et Grim & Oro, d’Alex Aster (Lumen). A Curious Kind of Magic, de Mara Rutherford (La Martinière fictions).
Le Monde Suspendu
Pourquoi le lire ?
Une duologie de qualité aux inspirations puisées dans le folklore coréen. Agréable à lire grâce à une plume fluide et abordable. Aventures, complots et mystères s’entremêlent avec brio. Les protagonistes apprennent à se connaître doucement.
Résumé
Pour ceux qui sont nés sous des étoiles contraires, le destin est en marche
Voilà dix ans que Ren a dû fuir les siens et qu’elle a été recueillie par une troupe d’artistes itinérants. Dix ans pendant lesquels elle a dû dissimuler ses aptitudes magiques pour ne pas attirer l’attention. Dix ans pendant lesquels elle s’est forgé une nouvelle vie qui se voit réduite à néant le jour où, attaquée par un démon en plein spectacle, la jeune saltimbanque libère son pouvoir sous la forme d’une lumière qui passe tout sauf inaperçue.
Bientôt, tous les mercenaires de l’empire sont engagés pour la retrouver. Sunho, un ancien soldat devenu chasseur de primes après s’être réveillé sans aucun souvenir de son passé, il y a deux ans de ça, participe à la traque. Mais l’enjeu est tout autre pour le jeune homme qui cache un terrible secret. Car cette quête pourrait enfin lui apporter les réponses qu’il cherche sur sa propre identité.
Alors, quand les chemins de Ren et de Sunho finissent par se croiser, c'est sans savoir que leurs destins sont bien plus liés qu'ils n'auraient pu l'imaginer… Après La Fiancée du dieu de la mer, Axie Oh imagine une duologie qui fait à nouveau la part belle au folklore coréen. Un univers fascinant, où même dans le noir le plus total brille toujours une lumière.
A Curious Kind of Magic
Pourquoi le lire ?
Des messages forts (autour de l’amitié, de l’espoir…), un peu d’action mais beaucoup d’aventure et de magie. Un univers riche, avec une pointe de mélancolie mais aussi de l’humour. Une atmosphère douce, qui réchauffe de l’intérieur.
Résumé
À Ardmuir, tout le monde sait que Willow Stokes est une arnaqueuse. Dans la boutique magique héritée de son père, les artefacts
qu’elle vend n’ont aucun pouvoir… Mais tout pourrait bien changer le jour où elle rencontre Brianna Hargrave. Car Brianna cache un secret : tout ce qu’elle touche devient magique. Et c’est à Ardmuir qu’elle espère enfin briser sa malédiction, grâce à un ancien grimoire.
Pour Willow, le don de Brianna est sa seule chance de sauver son commerce. Pour Brianna, Willow est la seule à pouvoir retrouver le grimoire. Tout les oppose, sauf l’accord qui les lie.
Et quand s’en mêlent un apprenti imprimeur aussi séduisant qu’agaçant et un mystérieux collectionneur, ce sont toutes leurs certitudes qui risquent de voler en éclats.
Entre thés fumants, faux-semblants et cœurs qui se frôlent, la vraie magie surgit parfois là où on l'attend le moins.
Grim & Oro
Pourquoi le lire ?
[A Partir de 16 ans] Un tome compagnon avec deux histoires inédites, parfaits pour les fans d’Alex Aster qui souhaitent se replonger dans l’univers de Lightlark avant la sortie du prochain tome.
Résumé
L’amour anéantit des royaumes entiers… Pour survivre, il leur faudra y résister.
Ce tome compagnon réunit deux romans inédits, racontés chacun du point de vue de Grim ou d’Oro. Apprenez-en plus sur le passé des deux souverains qui se battent pour le cœur d’Isla et revivez les plus grands moments de la saga dans ce duel au sommet.
Mais attention, votre allégeance risque d'être mise à rude épreuve… D'un côté, un Nocturne solitaire, tiraillé entre une passion destructrice et le destin de son peuple. De l'autre, un Solarien inflexible, déchiré entre son désir de justice et son amour pour Isla.
