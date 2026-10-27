L’iPhone Duo fait bondir les prévisions de vente d’écrans pliables

2026 sera visiblement l’année des smartphones pliables et c’est en partie grâce à l’iPhone Duo.
Les smartphones pliables bénéficient d’une popularité grandissante. L’arrivée du Galaxy Z Fold 8 avec son nouveau format passeport a donné un véritable élan au marché des smartphones pliables.
L’iPhone Duo a amplifié le mouvement même si les premiers retours ne sont pas très tendres.
Un rebond spectaculaire porté par Apple et Samsung en 2026
Selon les prévisions du cabinet Omdia, les ventes d’écrans pliables augmenteront de 44 % en 2026. Après un recul de 12 % en 2025, ce regain dynamise le marché. D’après les prévisions, 29 millions d’écrans pliables seront livrés cette année.
Cela ne se traduira peut-être pas directement par le nombre de téléphones pliables livrés, mais il est clair que 2026 sera une bonne année pour ce format. Cela donne une indication sur les estimations de ventes de smartphones pliables.
Quelle évolution pour les smartphones pliables en 2027 ?
Le secteur sort de sa torpeur grâce au nouveau format passeport. Plus large, il s’adapte plus facilement aux usages du quotidien. Cet écran représentera 44 % des livraisons cette année. Il supplante les deux formats historiques à clapet et 21:9.
Samsung se frotte les mains puisque la compagnie fournit les écrans de l’iPhone Duo et du Z Fold 8. La firme coréenne devrait ainsi s’emparer de 66 % de parts de marché.
Le succès des smartphones pliables au format passeport devrait se confirmer en 2027. La part des écrans 4:3 devrait franchir les 60 % en 2027 avec l’apparition d’autres constructeurs chinois sur le marché.