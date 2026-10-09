Amazon sort les Alexa Tablet, le nouveau concurrent de l’iPad ?

J’ai pris en main en avant-première les nouvelles tablettes Alexa. Amazon passe un cap. Les prix et les principales nouveautés.
Amazon tourne la page des Kindle Fire et sort une vraie tablette ou plutôt 3 tablettes ! Amazon ne fait jamais les choses à moitié : 8 pouces, 11 pouces ou 12 pouces, vous avez le choix.
Le plus beau c’est qu’elles ne se limitent pas à passer des commandes sur Amazon.
Amazon Alexa Tablet – L’arrivée de Google Play
Elles savent et peuvent tout faire ! Sous Android, elles embarquent Alexa+ et même le Google Play Store. Et ça, c’est une petite révolution pour Amazon !
Amazon a développé plusieurs fonctionnalités qui personnalisent l’expérience sur ces tablettes. Alexa+ est intégrée au cœur de chaque tablette. Un bouton « Ask Alexa » fait apparaître instantanément l’IA comme un génie hors de sa boîte.
Grâce à la technologie « On-Screen Intelligence », les utilisateurs peuvent demander à Alexa de regarder ce qui est affiché à l’écran pour obtenir une aide en temps réel et contextuelle. Dans le même esprit, un petit onglet baptisé « Pour vous » rassemble tous les éléments que vous avez consultés. Ils restent accessibles à tout moment en un clic.
Avec un CPU 8 cœurs et un GPU 7 cœurs, la Alexa Tablet 12 Pro est le modèle le plus polyvalent. Assez de puissance pour jouer, regarder des films ou travailler sans stress. On peut même ajouter un clavier magnétique avec un vrai pavé tactile.
Alexa Tablette 12 Pro – Une concurrente des Kindle ?
Elle existe en deux versions dont une avec un écran Nanomat sans reflet qui rappelle fortement le Nxtpaper de TCL. Cet écran OLED possède un mode full contraste, un autre qui simule la couleur du papier et un dernier en noir et blanc. Vous pouvez le voir en action dans ma vidéo de prise en main.
En passant d’un mode à l’autre, on supprime la lumière bleue, on désactive les notifications et on préserve la batterie. C’est idéal pour lire. Et admirez ce tourner de page ultra réaliste ! Le stylet permet en plus de prendre des notes dans les livres ou un bloc-notes.
Façonnée à partir d’une seule pièce d’aluminium, cette tablette ne mesure que 6,5 mm d’épaisseur. Ultra légère et équilibrée, elle est parfaitement adaptée à la lecture. Le Kindle Scribe Colorsoft va avoir de la concurrence.
Cette nouvelle Alexa Tablet 12 Pro m’a laissé une très bonne première impression à confirmer dans le test à venir.
Amazon Alexa Tablet – Les prix
|Tablettes
|RAM/Stockage
|Prix
|Couleurs
|Amazon Alexa Tablet 8
|4GB/64GB
|229,99 €
|Graphite, Rose, Bleu sarcelle
|4GB/128GB
|279,99 €
|Amazon Alexa Tablet 11
|8GB/64GB
|349,99 €
|Graphite, Matcha, Améthyste
|8GB/128GB
|379,99 €
|Amazon Alexa Tablet 12 Pro
|8GB/128GB
|499,99 €
|Graphite Glossy
|Amazon Alexa Tablet 12 Pro Nanomatte
|8GB/128GB
|559,99 €
|Graphite Nanomat
|16GB/256GB
|669,99 €
|Graphite Nanomat
|Amazon Alexa Tablet Pro Keyboard
|139,99 €
|Amazon Alexa Tablet Pro Pen
|84,99 €
|Amazon Alexa Tablet 12 Pro Pack productivité
|
Alexa Tablet 12 Pro
Nanomatte
|Amazon Kids Tablet 8
|4GB/64GB
|229,99 €
|Amazon Kids Tablet 11
|8GB/64GB
|329,99 €