Amazon sort les Alexa Tablet, le nouveau concurrent de l’iPad ?

Par / 09/10/2026 / Alexa Tablet, Alexa Tablet 12 Pro, Amazon

J’ai pris en main en avant-première les nouvelles tablettes Alexa. Amazon passe un cap. Les prix et les principales nouveautés. 

Amazon tourne la page des Kindle Fire et sort une vraie tablette ou plutôt 3 tablettes ! Amazon ne fait jamais les choses à moitié : 8 pouces, 11 pouces ou 12 pouces, vous avez le choix.

Alexa Tablet - Prise en main en vidéo des nouvelles tablettes Amazon

Le plus beau c’est qu’elles ne se limitent pas à passer des commandes sur Amazon.

Amazon Alexa Tablet – L’arrivée de Google Play

Elles savent et peuvent tout faire ! Sous Android, elles embarquent Alexa+ et même le Google Play Store. Et ça, c’est une petite révolution pour Amazon !

Amazon a développé plusieurs fonctionnalités qui personnalisent l’expérience sur ces tablettes. Alexa+ est intégrée au cœur de chaque tablette. Un bouton « Ask Alexa » fait apparaître instantanément l’IA comme un génie hors de sa boîte.

Grâce à la technologie « On-Screen Intelligence », les utilisateurs peuvent demander à Alexa de regarder ce qui est affiché à l’écran pour obtenir une aide en temps réel et contextuelle. Dans le même esprit, un petit onglet baptisé « Pour vous » rassemble tous les éléments que vous avez consultés. Ils restent accessibles à tout moment en un clic.

Avec un CPU 8 cœurs et un GPU 7 cœurs, la Alexa Tablet 12 Pro est le modèle le plus polyvalent. Assez de puissance pour jouer, regarder des films ou travailler sans stress. On peut même ajouter un clavier magnétique avec un vrai pavé tactile.

Alexa Tablette 12 Pro – Une concurrente des Kindle ?

Elle existe en deux versions dont une avec un écran Nanomat sans reflet qui rappelle fortement le Nxtpaper de TCL. Cet écran OLED possède un mode full contraste, un autre qui simule la couleur du papier et un dernier en noir et blanc. Vous pouvez le voir en action dans ma vidéo de prise en main.

En passant d’un mode à l’autre, on supprime la lumière bleue, on désactive les notifications et on préserve la batterie. C’est idéal pour lire. Et admirez ce tourner de page ultra réaliste ! Le stylet permet en plus de prendre des notes dans les livres ou un bloc-notes.

Façonnée à partir d’une seule pièce d’aluminium, cette tablette ne mesure que 6,5 mm d’épaisseur. Ultra légère et équilibrée, elle est parfaitement adaptée à la lecture. Le Kindle Scribe Colorsoft va avoir de la concurrence.

Cette nouvelle Alexa Tablet 12 Pro m’a laissé une très bonne première impression à confirmer dans le test à venir.

Amazon Alexa Tablet – Les prix

Tablettes RAM/Stockage Prix Couleurs
Amazon Alexa Tablet 8 4GB/64GB 229,99 € Graphite, Rose, Bleu sarcelle
  4GB/128GB 279,99 €  
Amazon Alexa Tablet 11 8GB/64GB 349,99 € Graphite, Matcha, Améthyste
  8GB/128GB 379,99 €  
Amazon Alexa Tablet 12 Pro 8GB/128GB 499,99 € Graphite Glossy
Amazon Alexa Tablet 12 Pro Nanomatte 8GB/128GB 559,99 € Graphite Nanomat
  16GB/256GB 669,99 € Graphite Nanomat
Amazon Alexa Tablet Pro Keyboard   139,99 €  
Amazon Alexa Tablet Pro Pen   84,99 €  
Amazon Alexa Tablet 12 Pro Pack productivité

Alexa Tablet 12 Pro

Nanomatte

724,99 € (128 GO)

894,97€ (128 Go)

  
Amazon Kids Tablet 8 4GB/64GB 229,99 €  
Amazon Kids Tablet 11 8GB/64GB 329,99 €  

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