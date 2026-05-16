Festival de Cannes 2026 – Journées du samedi et du dimanche 16-17 mai

Du vent, un peu de pluie et beaucoup de films vont peupler le Festival de Cannes. Que nous réserve ce week-end ?
« Moulin » de Lazlo Nemes
Travolta et sa fille
Hier, l’arrivée de John Travolta a ravivé les souvenirs de « Saturday Night Fever », « Grease », « Pulp Fiction », « Volte face », « Blow up »…
La star iconique était sur la Croisette avec sa fille Ella Bleu Travolta pour la projection de « Vol de nuit pour Los Angeles », le premier long métrage de Travolta en tant que réalisateur.
L’histoire de Jeff, un enfant de 8 ans passionné d’aéronautique, qui s’envole avec sa mère pour un aller sans retour vers Hollywood.
Ella Bleu incarne l’une des hôtesses de l’air. Présenté dans la section Cannes Première, ce film revêt une signification particulière pour les Travolta.
Il s’agit de l’adaptation du livre pour enfants que John Travolta a écrit en mémoire de son fils aîné, Jett, tragiquement décédé en 2009 à l’âge de 16 ans. Jett mourut des suites d’une crise d’épilepsie pendant des vacances familiales aux Bahamas. « Vol de nuit pour Los Angeles » sera diffusé dès le 29 mai sur Apple TV, signe du lien de plus en plus étroit entre les plateformes et le 7ème art.
La journée de samedi au Festival de Cannes
Ce samedi 16 mai, la compétition promet d’être passionnante avec trois films très attendus. Il y aura d’abord à 15 heures la montée des marches pour « Sheep in the box » du réalisateur japonais Kore-eda Hirokazu.
Palme d’or en 2018 pour « Une affaire de famille », le cinéaste nippon aborde à nouveau le thème de la famille. Dans un futur proche, Otone et son mari Kensuke, qui ont perdu leur enfant, se voient proposer un robot humanoïde totalement identique à leur fils.
Un scénario qui promet sur le papier comme toujours avec Kore-eda Hirokazu. Sortie en France prévue le 16 décembre.
À 18h15 viendra le tour du magnifique long métrage de Rodrigo Sorogoyen, « L’être aimé », dans les salles dès ce 16 mai. Le cinéaste espagnol dirige Javier Bardem et Victoria Luengo dans cette émouvante histoire de retrouvailles entre un père et sa fille.
Mondialement connu, Esteban Martínez (Javier Bardem) revient en Espagne pour tourner son nouveau film. Il offre le rôle principal à une jeune actrice inconnue (Victoria Luengo). C’est sa fille, qu’il n’a pas vue depuis 13 ans. Elle accepte mais sait qu’elle va se confronter à un homme qu’elle n’a jamais pu considérer comme un père.
Enfin à 21h45, le tapis rouge sera foulé par Scarlett Johansson, Adam Driver et Miles Teller pour «Paper tiger», le nouveau film de l’Américain James Gray. Un drame et thriller en même temps situés dans le quartier du Queens, à New York, en 1986.
Deux frères que tout oppose s’unissent pour une affaire douteuse liée à la mafia russe. Mais ce qui devait être une opportunité devient un cauchemar, mettant en péril leur famille, leur intégrité et leur lien fraternel.
Tard dans la nuit
Les festivaliers pourront aussi découvrir, hors compétition et en séance de minuit, ”Full Phil”, la nouvelle comédie du Français Quentin Dupieux. En vedettes : Woody Harrelson, Kristen Stewart, Charlotte Le Bon et Emma Mackey. À Paris,
Philip Doom, un riche industriel américain, tente de renouer avec sa fille. Hélas, la cuisine française, un film d’horreur des années 1950 et un employé d’hôtel envahissant vont perturber le bon déroulement de son séjour.
Un Certain Regard
Du côté d’ Un Certain Regard, le public découvrira « Mémoire d’une fille » de l’actrice Judith Godrèche.
Dans cette œuvre, l’écrivaine Annie Ernaux est invitée pour une signature de son dernier livre dans la ville de son enfance, Rouen. Alors qu’elle s’y rend, elle est prise d’un vertige et replonge dans le souvenir de l’été 1958. Celui de sa première nuit avec un homme.
Dimanche 17 mai
Au programme du 17 mai, tout le monde attend avec impatience « Moulin » de Lazlo Nemes, avec Gilles Lellouche dans le rôle de Jean Moulin.
Le réalisateur hongrois se penche sur l’arrestation en juin 1943 de Moulin, chef de la Résistance, alors qu’il tente de réunifier les forces de l’Armée secrète.
Interrogé par Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, Moulin est entraîné dans une confrontation implacable. Son ultime combat face à la manipulation et la brutalité commence. Le destin de la France libre va en dépendre.
Un sérieux postulant pour la Palme d’or, pour un Grand Prix ou pour le prix d’interprétation à Gilles Lellouche. « Moulin » sortira le 28 octobre.
Deux autres longs métrages en compétition vont être projetés ce 17 mai. D’abord, “Garance” de la Française Jeanne Herry, avec Adèle Exarchopoulos dans la peau d’une jeune actrice alcoolique. En salles le 23 septembre.
Et « Hope » du metteur en scène sud-coréen Na Hong-Jin, un film de science-fiction racontant l’histoire d’une étrange présence extraterrestre dans un village situé dans la zone démilitarisée entre les deux Corées.
Cate Blanchett, Daniel Auteuil
En ce dimanche 17 mai, les fans de la comédienne australienne Cate Blanchett pourront assister à son « Rendez Vous » ou masterclass à 11 heures dans la salle Bunuel du Palais.
Daniel Auteuil viendra sur la Croisette pour la projection de « La troisième nuit » qu’il a réalisé, dans la section Cannes Première. Auteuil joue un prêtre tentant de sauver des Juifs de la déportation en août 1942 avec l’aide d’un fonctionnaire campé par Antoine Reinartz. Deux journées cannoises bien remplies !
À lundi 18 mai pour le jour 6 du Festival de Cannes 2026 !
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