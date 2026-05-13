Festival de Cannes 2026 – Journée du mercredi 13 mai

La soirée d’ouverture du 79ème Festival de Cannes, présentée par la comédienne Eye Haïdara, aura été marquée par la remise d’une Palme d’Or d’honneur au metteur en scène, scénariste et producteur néo-zélandais Peter Jackson.
Retour sur le cérémonie d’ouverture
Ce géant du 7ème art à qui on doit, entre autres, la trilogie « Le seigneur des anneaux », les trois films « Le Hobbit », « King Kong » ou « Créatures célestes » mais aussi la formidable série de documentaires « The Beatles : Get back », a reçu son trophée des mains de l’acteur américain Elijah Wood qui interpréta Frodon dans « Le seigneur des anneaux ».
Un joli moment de complicité entre les deux hommes qui fut suivi par la prestation du duo des chanteuses Theodora et Oklou sur le titre « Get back » des Beatles.
Après que Gong Li et Jane Fonda aient proclamé, en chinois et en français, ouvert le Festival, ce fut le temps de la projection, hors compétition, de « La Vénus électrique ». La comédie de Pierre Salvadori a été chaleureusement applaudie par les privilégiés du Grand Théâtre Lumière.
Quelques heures auparavant, le jury, présidé par le cinéaste sud-coréen Park Chan-wook, s’était livré à la traditionnelle conférence de presse.
L’un des jurés, le scénariste britannique Paul Laverty, qui a coécrit depuis 1995 tous les films du réalisateur anglais Ken Loach, s’est une nouvelle fois distingué par son discours anti-israélien quelque peu outrancier, en déclarant : « Nous vivons dans un temps troublé, avec le génocide, avec ce qui se passe à Gaza…Regardez cette magnifique affiche du Festival 2026 avec Susan Sarandon. Elle, mais aussi Javier Bardem et Mark Ruffalo, ont été blacklistés par Hollywood pour s’être exprimés sur Gaza. Que la honte soit sur Hollywood ! J’espère qu’on ne recevra pas une bombe sur la tête pour cette affiche… »
La compétition officielle
Place aujourd’hui au début de la compétition officielle avec les deux premiers longs métrages sur la ligne de départ au Grand Théâtre Lumière, avec à 15 h, « Quelques jours à Nagi » du Japonais Fukada Koji et à 18 h 30, « La vie d’une femme » de la cinéaste française Charline Bourgeois-Tacquet.
Dans « Quelques jours à Nagi », Yuri, architecte divorcée, rend visite à son ancienne belle-sœur Yoriko, sculptrice installée dans le village de Nagi. Ce séjour, d’abord envisagé comme une simple parenthèse, prend une tournure inattendue lorsque Yuri accepte de poser pour elle.
Quant à « La vie d’une femme », qui réunit Léa Drucker, Mélanie Thierry et Charles Berling, l’histoire raconte le quotidien d’une chirurgienne et cheffe de service dans un hôpital public, chamboulée par l’arrivée d’une romancière dans son établissement pour écrire un livre.
Dans la matinée, à 11 h, Peter Jackson sera l’invité d’une masterclass, très attendue, au Théâtre Debussy.
Alors que la section Un Certain Regard (dont l’actrice Leila Bekhti préside le jury) commencera à 19h15 au Théâtre Debussy avec la comédie d’épouvante « Teenage sex and death at Camp Miasma » de l’Américaine Jane Schoenbrun (anciennement, un garçon nommé Daniel Schoenbrun), deux autres longs métrages créeront l’évènement dans la soirée.
À 21 h 30, les festivaliers découvriront, hors compétition, « L’Abandon » du réalisateur français Vincent Garenq. Un film fort, dense et poignant sur les 11 derniers jours du professeur d’histoire-géographie Samuel Paty, assassiné par un islamiste le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine.
Antoine Reinartz campe magnifiquement l’enseignant.
Et à 23 h 45, une séance exceptionnelle de minuit fêtera les 25 ans du blockbuster « Fast and Furious » en présence de Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster et Meadow Walker, fille de Paul Walker, le héros de ce méga succès mondial, disparu à 40 ans en 2013 dans un accident de voiture.
Comme il n’y aura pas cette année au Festival de Cannes de grosses productions hollywoodiennes (on a longtemps espéré, en vain, les venues de Steven Spielberg pour « Disclosure Day » et Christopher Nolan avec « L’Odyssée »), « Fast and Furious » résonnera, tel un clin d’œil aux majors d’ Hollywood.
À demain pour le jour 2 du Festival de Cannes 2026 !
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