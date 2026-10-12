Un Pop-Up store Dreamland à Paris

Range ta phobie au placard et prépare tes fiches d’invitation : Dreamland fête ses 20 ans et Pika Édition pose ses valises dans la capitale.
Un événement va réveiller même les plus gros stoppeurs de temps.
Après 24 tomes, plus de 800 000 exemplaires vendus, un anime et des nuits sans sommeil, Reno Lemaire et sa bande squattent un lieu éphémère à Paris pour clore cette année anniversaire en beauté. Terrence a dompté le feu, mais toi, est-ce que tu seras de la partie pour cramer le pavé parisien ?
C’est le rendez-vous à ne pas rater du 16 au 19 octobre 2026, 39 rue Volta à Paris.
Dreamland – Au programme du Pop-Up Store
Reno sera sur place aux côtés d’une sacrée brochette d’auteurs et amis venus fêter deux décennies d’amitié et de baston sur papier.
Ne manquez pas l’expo avec des planches originales pour en prendre plein les yeux.
Cette fête sera l’occasion de retrouver Dreamland Le Mook et le tout nouvel Artbook.
Et…. des Goodies exclusifs : du loot inédit réservé aux visiteurs du monde réel.
Que tu sois un Voyageur aguerri aux côtés du Lucky Stars ou un simple Rêveur du dimanche, prépare ton sac et viens célébrer 20 ans d’aventures nocturnes !