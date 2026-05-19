Le Samsung Galaxy Z Fold Wide va-t-il revoir à la baisse ses caractéristiques ?

De nouvelles fuites révèlent une partie des caractéristiques du Samsung Galaxy Z Fold Wide et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle.
Attendu en juillet en même temps que les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, le Galaxy Z Fold Wide fait naître de nombreuses rumeurs.
L’apparence de ce smartphone pliable atypique ne fait plus aucun doute.
Les rendus officiels du smartphone ont été débusqués dans les builds de One UI 9. Le smartphone s’annonce beaucoup plus large que le Galaxy Z Fold 8, à l’image du futur iPhone Fold d’Apple.
Ses caractéristiques sont par contre beaucoup plus sujettes à controverse.
Photo : Samsung fait le choix de la sobriété
Contrairement à ce que laissaient penser les premières rumeurs, le Galaxy Z Fold Wide ne devrait embarquer que deux caméras à l’arrière au lieu de trois pour le Galaxy Z Fold 8.
Samsung semble vouloir appliquer la même stratégie qu’avec le Galaxy S25 Edge. La compagnie compte avant tout sur son format pour séduire les acheteurs. Ca n’a pas été un franc succès pour le S25 Edge.
Le Galaxy Z Fold Wide ne devrait pas pour autant récupérer le capteur 200 MP du S25 Edge. Selon différentes sources, son appareil photo s’appuiera sur deux capteurs de 50 MP. Le capteur principal possède une ouverture de f/1.8. Celle du second est de f/1.9. Les deux caméras peuvent enregistrer des vidéos en 8K à 30 ips.
Il ne faut pas s’attendre à plus d’audace du côté des caméras selfie. Chacune d’entre elles ne dépasserait pas 10 MP.
Une fiche technique allégée pour un smartphone XXL ?
Une autre fuite a également laissé échapper la capacité de la batterie qui serait de 4 800 mAh. Elle serait légèrement moins puissante que celle de 5 000 mAh du Galaxy Z Fold 8.
Ces caractéristiques plus timides que celles du Z Fold 8 peuvent être une bonne nouvelle. Elles inciteront certainement Samsung à vendre le Galaxy Z Fold Wide à un prix plus bas.