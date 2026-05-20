Samsung Galaxy Z Fold 8 et Z Fold Wide : de nouvelles révélations fuitent sur la toile

En attendant la présentation officielle des Galaxy Z Fold 8 et Z Fold Wide, les deux futurs smartphones pliables de Samsung ne cessent d’agiter la toile.
Selon les dernières rumeurs, les Galaxy Z Fold 8 et Z Fold Wide feront surface dès le 22 juillet 2026.
Les contours de ces deux smartphones se précisent de plus en plus au fur et à mesure que cette date approche. De nouvelles fuites nous révèlent plus précisément leurs caractéristiques. Commençons par le Galaxy Z Fold 8.
Les dernières fuites sur le Samsung Galaxy Z Fold 8
Samsung va visiblement faire subir une cure d’amincissement à son smartphone pliable. Avec le Galaxy A57, la firme coréenne nous a fait oublier le Galaxy S25 Edge. Elle a chassé le doute et montré qu’elle sait faire des smartphones fins et équilibrés.
À n’en pas douter, le Galaxy Z Fold 8 profitera de cette expérience. Selon cette fuite, le smartphone pliable ne pèserait plus que 210 g et mesurerait seulement 4,1 mm d’épaisseur. Le Galaxy Z Fold 8 ferait ainsi jeu égal avec le Honor Magic V5 au niveau de son épaisseur tout en étant plus léger de quelques grammes.
Au-delà de ses dimensions, Samsung mise également sur la puissance pour séduire les acheteurs. Un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 piloterait le smartphone.
Côté photographie, l’appareil conserverait le capteur principal de 200 MP de son prédécesseur, mais voit son objectif ultra-grand-angle passer à 50 MP. Il n’y a pas de changement du côté des capteurs selfies qui restent à 10 MP.
Samsung nous réserve également une surprise concernant sa batterie. Sa capacité augmente à 5 000 mAh au lieu de 4 400 mAh et la charge passe enfin à 45 W. Contre toute attente, le Galaxy Z Fold 7 était bloqué avec une charge de 25 W.
Un nouveau format pour le Galaxy Z Fold Wide
Le Galaxy Z Fold Wide sera aussi de la fête le 22 juillet. Comme son nom l’indique, ce modèle se distingue par son format. Il est équipé d’un écran interne de 7,6 pouces avec un ratio de 4:3, offrant ainsi une surface d’affichage plus large.
Le Galaxy Z Fold Wide est annoncé plus léger que le Galaxy Z Fold 8 avec seulement 200 g sur la balance.
Sa configuration photo s’annonce plus modeste avec un capteur principal de 50 MP et un ultra-grand-angle de 50 MP.
Pour alimenter le tout, Samsung mise sur une batterie de 4 800 mAh, elle aussi compatible avec la charge rapide filaire de 45 W. Samsung semble avoir enfin tourné la page de la recharge de 25 W pour ses smartphones haut de gamme.