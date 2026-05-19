Honor fait son Festival : Le Robot Phone révolutionne le tapis rouge à Cannes !

Honor avait fait sensation avec le Robot Phone lors du MWC 2026. Le smartphone fait à nouveau parler de lui au Festival de Cannes.
Cette année, la plus grosse star du Festival de Cannes n’est peut-être pas sur les marches. Honor a profité de l’effervescence de la Croisette pour confirmer la sortie du Robot Phone. C’est un smartphone dopé à l’IA capable de filmer comme un véritable chef opérateur.
L’annonce sur la Croisette : une sortie confirmée pour 2026
La compagnie a profité de la China Night du 79e Festival de Cannes pour annoncer que le Robot Phone sera officiellement lancé au troisième trimestre de cette année. On peut donc s’attendre à le voir débarquer entre le mois de juillet et septembre 2026.
Pourquoi avoir choisi Cannes pour cette annonce ? Le choix du lieu n’est pas anodin. La marque affirme sa volonté de dépasser le simple stade du gadget. La Croisette était le lieu tout indiqué pour parler des capacités cinématographiques de ce smartphone très spécial.
Doté d’un système de stabilisation 4DoF à 4 axes, il permet de réaliser des plans de suivi complexes et stabilisés, assistés par IA. Cinéastes, acteurs et célébrités ont pu en faire l’expérience à cette soirée. Le Robot Phone est un outil puissant pour les créateurs de contenus de tout genre, casé dans le format ultra compact d’un smartphone.
Partenariat avec ARRI : l’ADN du cinéma professionnel dans la poche
Il sait analyser une scène en temps réel, anticiper les déplacements des acteurs et ajuster le cadrage pour respecter la règle des tiers ou créer des effets de tension dramatique.
Une autre fonctionnalité de ce smartphone qui plaira aux créateurs permet de monter instantanément des séquences filmées avec un étalonnage colorimétrique digne de grands films.
Ces performances ne sont pas dues au hasard puisque le Robot Phone est le fruit de la collaboration technique stratégique entre HONOR et ARRI, le concepteur et fabricant de renommée mondiale de technologie de caméras professionnelles.
En attendant sa sortie, suivez l’actualité quotidienne du Festival de Cannes avec nos articles !