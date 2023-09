Samsung Galaxy S24 Ultra – Une fuite mentionne la présence d’un Snapdragon 8 Gen 3

Le Samsung Galaxy S24 Ultra se dévoile un peu plus. Le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 serait de la partie.

Nous sommes encore loin de la sortie du Samsung Galaxy S24 Ultra et des autres modèles de la série. Ils ne pointeront pas le bout de leurs pixels avant l’année prochaine.

Le serial Leaker YogeshBrar a tout de même mis la main sur une mine d’informations sur le futur flagship de Samsung. Il a posté sur son compte X/Twitter une partie de la fiche technique du smartphone.

Certaines spécifications notamment au niveau du processeur vont faire plaisir aux fans de la marque.

Samsung Galaxy S24 Ultra – Le plein de nouveautés

Le cadre en aluminium serait remplacé par une base en Titanium. Sensé être plus léger, il ne fait gagner qu’un gramme au S24 Ultra. Il pèserait 233g. Cela veut peut-être dire que certains composants sont plus lourds.

Il ne s’agit malheureusement pas de la batterie. Sa capacité ne change pas. La batterie resterait de 5000mAh et elle serait seulement compatible avec la charge 45W. On espérait une charge plus rapide d’au moins 65W.

Le cadre en Titanium accueille un écran AMOLED LTPO avec une résolution QHD+. Samsung abandonnerait les bords arrondis pour adopter un design complétement plat. Autre bonne nouvelle, la luminosité de l’écran fait un bond. Elle passerait de 1750nits à 2200nits.

Un processeur Qualcomm Snapdragon au menu ?

Voilà la nouvelle qui va faire plaisir à tous les fans de Samsung. On devrait trouver au cœur du smartphone un processeur Snapdragon 8 Gen 3. Le Galaxy S24 Ultra semble échapper au processeur Exynos 2400 qui sera réservé aux Galaxy S24 et Galaxy S24+. On espère que ce sera également le cas en Europe et en France.

Il y a du nouveau aussi du côté de la photo. Le Galaxy S24 Ultra intègrerait un nouveau capteur HP25X de 200MP (1/1.3 pouces) capable d’effectuer du pixel Binning 4 n 1 et 16 en 1. Il serait accompagné d’un téléobjectif X3 de 50MP, d’un ultra grand-angle de 50MP et d’un zoom périscopique de 10MP.

La sortie des Galaxy S24 est encore loin et de nouvelles fuites peuvent venir contredire ces infos.

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités