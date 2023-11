Samsung One UI 6 – La liste officielle des smartphones qui recevront la mise à jour

Samsung a commencé à déployer la mise à jour de son nouvel OS One UI 6. Quels sont les smartphones qui seront mis à jour ?

Basé sur Android 14, One UI 6 est en cours de déploiement dans le monde. Les Samsung Galaxy S23 sont les premiers à bénéficier de cette mise à jour qui apporte son lot de nouveautés. Nouveau design, options de personnalisation, amélioration de la caméra, la liste est longue.

Quels sont les smartphones qui vont bénéficier de One UI 6 et par conséquent de la mise à jour vers Android 14 ?

Mise à jour vers One UI 6 – Les Galaxy S23 en première ligne

Samsung a coupé court aux spéculations en postant la liste des heureux élus. Comme vous pouvez le constater la liste est beaucoup moins longue que celle qui circulait précédemment.

Les Galaxy S23 ouvrent le bal. Samsung privilégie toujours ses smartphones haut de gamme pour les mises à jour. Il faudra être plus patient pour les appareils milieu de gamme et les smartphones plus anciens.

A ce sujet, Samsung a fait voler en éclat les espoirs des possesseurs de Galaxy S20 et de Galaxy Note 20. La compagnie avait annoncé à tort que les deux séries bénéficieraient des avancées de One UI 6. C’était une erreur, Samsung a corrigé le tir.

Les Galaxy 20 et les Galaxy Note 20 ne dépasseront pas Android 13. C’est raté pour One UI 6. Vous pouvez voir ci-dessous la liste confirmée par Samsung des smartphones qui recevront One UI 6.

Gageons qu’il y aura également quelques tablettes dans le lot comme les Galaxy Tab S9 et Galaxy Tab S8 mais Samsung est pour le moment resté muet sur le sujet.

La liste des smartphones mis à jour vers One UI 6 et Android 14

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G et Galaxy Z Flip LTE

Galaxy A54, Galaxy A53, Galaxy A34

Galaxy A33, A34

Galaxy M54, M53, M34, M33

