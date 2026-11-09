Oppo Find X10 Pro Max Test – Le nouveau roi de la photo ?

J’ai testé pendant plusieurs semaines l’Oppo Find X10 Pro Max. Je vous donne mon avis complet sur ce smartphone hors norme au niveau de ses capacités et de son prix.
L’Oppo Find X10 Pro Max débarque sur le segment des smartphones ultra-haut de gamme avec le premier triple capteur photo de 200 MP signé Hasselblad.
Écran LTPO ultra-lumineux et batterie monstre de 7 150 mAh viennent compléter la fiche technique de ce géant sous Dimensity 9600 Pro.
Mais si ses performances en photo et son autonomie impressionnent au quotidien, son prix de 1 799 € risque d’en refroidir plus d’un. Est-ce qu’il les vaut ? Je vous donne la réponse dans mon test complet et sans complaisance de l’Oppo Find X10 Pro Max. (Non sponsorisé)
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Oppo Find X10 Pro Max – Design et ergonomie
L’Oppo Find X10 Pro Max est un smartphone qui en impose par ses dimensions et ses finitions. J’ai reçu à la rédaction la version Gris Titane qui bénéficie d’une esthétique classique mais raffinée. Son design est efficace et respire le haut de gamme.
Il se pare d’un dos en verre moulé d’un seul bloc et de bordures en métal avec des arêtes adoucies. Elles lui confèrent une prise en main agréable. Ces petites attentions sont les bienvenues d’autant plus que le Find X10 Pro Max est un smartphone taille XL.
Avec 8,8 mm d’épaisseur, le Find X10 Pro Max ne s’avère pas être un modèle de finesse. Le constat est le même avec son poids qui ne plaide pas en sa faveur d’autant plus qu’il se concentre principalement au niveau des caméras.
Ses 228 g se rappellent rapidement à nous au fond de la poche. L’utilisation à deux mains s’impose naturellement.
Contre toute attente, il se révèle agréable à manipuler et sa coque ne marque même pas les traces de doigts. Pour finir, les capteurs de son, appareil photo sont judicieusement positionnés pour lui offrir une bonne stabilité quand il est à plat.
À noter que le Find X10 Pro Max possède un bouton raccourci sur la tranche gauche. Il peut remplacer le déclencheur qui a disparu pour prendre des photos. Certifié IP68/IP69, le Find X10 Pro Max ne craint ni l’eau ni la poussière.
L’écran
L’Oppo Find X10 Pro Max nous accueille avec un grand écran OLED de 6,78 pouces. Son cadre noir de seulement 1,15 mm d’épaisseur offre une large surface d’affichage de 90,6 %. La parcourir du pouce demande de la dextérité.
Sa définition atteint 2 772 x 1 272 pixels. Cet écran s’appuie sur une dalle LTPO 144 Hz. Elle séduira les joueurs avec sa réactivité et elle ne laissera pas indifférents les lecteurs. Sa luminosité culmine à 3 600 nits, mais elle descend également jusqu’à 1 nit pour protéger vos yeux dans les environnements à faible luminosité.
Le Find X10 Pro Max s’avère agréable à utiliser en plein soleil comme dans le noir avec une réduction de 38 % des émissions de lumière bleue. Concernant la qualité des couleurs, le Find X10 Pro Max collectionne les certifications.
Dolby Vision, ProXDR, il prend aussi en charge une large gamme de couleurs BT.2020. Cette dernière est une norme industrielle définie par l’Union internationale des télécommunications pour la vidéo 4K et 8K. Cela signifie que l’écran est capable de décoder le signal vidéo d’un film HDR10+ ou Dolby Vision et de le réétalonner le plus justement possible.
Les performances
Le Find X10 Pro Max abrite un processeur MediaTek Dimensity 9600 Pro. Gravé en 2 nm et accompagné de 12 Go de RAM, il offre des performances de pointe au smartphone.
S’il n’atteint pas les sommets du Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme, il avale les gros jeux 3D sans broncher tout en assurant une bonne stabilité. Le jeu Genshin Impact tourne sans ralentissement avec les graphismes au maximum et une fréquence de 60 fps.
Le Find X10 Pro Max fait également preuve d’une bonne gestion de la température. La coque chauffe légèrement après 20 minutes de jeu sans gêner la prise en main. Les haut-parleurs stéréo placés sur les tranches diffusent un son clair et ample.
Seul bémol, on a tendance à masquer celui du haut quand on tient le smartphone à l’horizontal. Ce processeur confère au Find X10 Pro Max la puissance nécessaire pour bénéficier de la panoplie d’outils IA contenue dans ColorOS 17.
Outre les classiques applications pour écrire, traduire ou retranscrire, le smartphone embarque Mind Pilot, un agent conversationnel épaulé par Gemini, ChatGPT ou Perplexity en fonction de vos affinités. Oppo en a également profité pour améliorer son outil IA de retouche photo, permettant désormais de coller ou de détourer.
L’autonomie
Oppo a revu à la baisse la capacité de la batterie du Find X10 Pro Max européen par rapport à la version chinoise. Elle passe de 8 000 mAh à 7 150 mAh. Ce coup de rabot n’entame pas son autonomie.
Lors de mon test, j’ai été impressionné par la résistance du Find X10 Pro Max. Sa batterie lui offre sans effort une autonomie de 2 jours. Son processeur assure une gestion efficace de la consommation d’énergie.
Après une journée d’utilisation intensive de l’appareil photo avec l’enregistrement de nombreuses vidéos, la batterie du Find X10 Pro Max était toujours à 68 %.
Une partie de 20 minutes de Genshin Impact consomme 4 % de batterie. Cette batterie est compatible avec la recharge filaire 80 W et la recharge sans fil AirVooc 50 W.
Dans le premier cas, le smartphone se recharge en 65 minutes avec un bloc Oppo. Attention, la vitesse de charge tombe à 55 W avec un chargeur tiers. Il faudra patienter dans ce cas 1 h 25.
La photo
Le Find X10 Pro Max est le premier smartphone à embarquer trois caméras de 200 MP.
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Hasselblad UGA 200 MP 124° Isocell HP5 13 mm (1/1.56 ‘’ – f/2.2)
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Hasselblad 200 MP Isocell HJC Deepix 24 mm (1/1.3’’ – f/1.5) OIS
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Hasselblad téléobjectif 200 MP Isocell HP5 70 mm (1/1.56 ‘’ – f/2.1) OIS
Les photos de jour
Opérés par Hasselblad, ces trois capteurs photo font des merveilles de jour comme de nuit. Le capteur principal enregistre des clichés de 26 MP par défaut au lieu de 12 MP généralement. Les photos sont plus détaillées avec un piqué d’une précision redoutable.
Le moteur Lumo True Image assure une qualité optimale des images et des couleurs. Il garantit des couleurs, des teintes de peau et des textures réalistes. Le smartphone gère parfaitement la luminosité.
Il fait également bonne figure en cas de contre-jour. Il arrive à s’en sortir quelles que soient les conditions. Il restitue des couleurs réalistes avec des noirs profonds.
Les photos de nuit
Le Find X10 Pro Max maîtrise parfaitement les photos de nuit. Le rendu est naturel avec des couleurs réalistes. Le smartphone fait une nouvelle fois la preuve d’une bonne gestion de la luminosité. Les algorithmes accentuent la clarté sans dénaturer la scène.
Les clichés apparaissent débarrassés de la moindre trace de bruit avec un maximum de détails. Le smartphone fait également disparaître sans effort les halos. Je lui reprocherais simplement un temps de pose un peu long, ce qui rend difficiles les photos nettes en mouvement.
Les portraits
Le Find X10 Pro Max est un vrai maître du portrait. Les trois focales proposées permettent de capturer des portraits d’une rare intensité.
Les détourages sont précis et les visages semblent littéralement se détacher de l’arrière-plan. Un petit pavé tactile permet également d’ajuster l’amplitude des filtres colorimétriques et la luminosité.
L’ultra grand-angle
Pour une fois, l’ultra grand-angle n’apparaît pas comme le maillon faible de l’appareil photo. Il se montre à la hauteur du capteur principal. Grâce à sa résolution de 200 MP, il limite la perte de détails.
Avec un large champ de 124°, on aurait pu craindre des déformations importantes, mais il réussit à les contenir. Cet ultra grand-angle assure également une homogénéité des couleurs avec le capteur principal.
Le zoom
Le Oppo Find X10 Pro Max jouit d’un zoom optique x3 et opère un grossissement x120 en numérique. Avec l’aide de son stabilisateur optique d’image efficace, ce téléobjectif permet de capturer des images nettes et précises même à très longue distance.
La perte de qualité se révèle minime jusqu’au zoom x10. L’IA prend ensuite le relais pour reconstituer les détails avec succès. L’IA réussit à assembler les éléments avec précision même au-delà du zoom x60. Les photos en zoom x120 demeurent exploitables. C’est assez rare pour être mentionné.
Ce téléobjectif assure également de nuit, comme vous pouvez le voir avec la photo de la Lune ci-dessous.
L’Oppo Find X10 Pro Max voit encore plus loin avec l’ajout de son télé-convertisseur Hasselblad x10. Les photos prises avec cet accessoire basculent de 26 MP à 12,6 MP. Il possède une focale de 230 mm équivalent 24×36 avec un zoom optique x10. Il offre un zoom hybride x20 sans perte et un zoom étendu x40.
Il s’accroche en quelques secondes sur une coque spéciale. Gros inconvénient, il rend inutilisables tous les autres capteurs lorsqu’il est assemblé.
Ce kit Explorer apporte un vrai plus pour la photo à longue distance ou les portraits, mais il faut être sûr d’en avoir besoin. Vendu 559 €, il fait grimper en flèche le prix du Find X10 Pro Max, déjà très élevé.
Oppo Find X10 Pro Max – Ce que j’en pense
Oppo Find X10 Pro Max est vendu 1 799 € avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage (hors promotion). Cela correspond à une augmentation de 500 € par rapport au Find X9 Pro. C’est une somme importante.
Malheureusement, ce prix est précurseur de ce qui nous attend sur le segment haut de gamme en 2027. Emportés par la crise de la RAM, tous les prix des smartphones s’envolent.
L’Oppo Find X10 Pro Max ne sera pas le plus cher. Oppo fait passer la pilule avec un smartphone parfaitement maîtrisé et innovant. Avec ses trois caméras de 200 MP, il est un vrai maître de la photo. Il assure de jour comme de nuit et son téléobjectif impressionne.
C’est un smartphone de haut vol qui cumule les bons points. Il fait notamment preuve d’une autonomie impressionnante. L’Oppo Find X10 Pro Max est un excellent smartphone freiné par son prix. Il doit en plus faire face à la concurrence de l’Oppo Find X9 Ultra qui n’a pas pris une ride.
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Oppo Find X10 Pro Max – La fiche technique complète
|Oppo Find X10 Pro Max
|Ecran
|6,78 pouces AMOLED LTPO – (1Hz ->144Hz)
|Définition
|2772 × 1272 pixels à 450 ppp – pics 3600nits – HDR10+ – Dolby Vision
|Processeur
|MediaTek Dimenstisy 9600 Pro – 2 nm
|RAM
|12 Go DDRX5
|Stockage
|512 Go UFS 4.1
|Mises à jour
|5 ans OS et 5 ans sécurité
|Caméras arrières
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Hasselblad UGA 200 MP 124° Isocell HP5 13 mm (1/1.56 ‘’ – f/2.2), Hasselblad 200 MP Isocell HJC Deepix 24 mm (1/1.3’’ – f/1.5) OIS, Hasselblad téléobjectif 200 MP Isocell HP5 70 mm (1/1.56 ‘’ – f/2.1) OIS – vidéo 8K 30 fps
|Caméra frontale
|50MP Samsung ISOCELL JN5 (f/2.0) – vidéo 4K 60 fps
|IP
|IP69
|Batterie
|7150 mAh
|Charge rapide
|80W SuperVooc, 50W sans fil
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 6.2, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs stéréo Dolby Atmos
|Android
|
Android 17 – ColorOS 17
|Dimensions
|161,32 x 76,57 x 8,4 mm – 228g