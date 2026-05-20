Plus de 1 000 œuvres de Georgia O’keeffe désormais accessibles en ligne et c’est gratuit !

Bonne nouvelle pour les passionnés d’art ! Le Musée Georgia O’Keeffe de Santa Fe (Nouveau Mexique) vous fait un cadeau somptueux !
Désormais les amateurs d’art vont découvrir gratuitement ses œuvres. Une immense partie de ses collections sont maintenant numérisées. L’héritage de l’artiste est plus accessible que jamais.
Georgia O’Keeffe des fleurs mais pas seulement
Si l’artiste est mondialement connue pour ses peintures de fleurs monumentales, son œuvre est d’une richesse bien plus vaste.
Cette archive numérique permet de découvrir toute l’étendue de son talent : des paysages désertiques du Nouveau-Mexique aux vues urbaines, en passant par ses célèbres représentations d’animaux, de crânes et ses explorations infinies du ciel.
Les créations de O’keeffe sont magnifiques, profondes, apaisantes et fortes. Entrez dans l’abstraction et la modernité de celle qui a marqué l’art du XXe siècle.
Découvrez la biographie de l’artiste ici.
Découvrez dès maintenant l’intégralité des œuvres via ce lien.
Notre rubrique sur les contenus culturels gratuits est ici