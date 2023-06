3 livres d’activités pour enfants à emporter en vacances

Les vacances d’été approchent à grands pas, préparez sereinement votre départ en pensant à mettre dans la valise des bouquins qui feront mouche auprès des juniors.

Nous avons sélectionné 3 livres d’activités fun et sympas pour passer de bons moments en famille !

CHAhier de vacances (Ynnis Editions). Labyrinthomania de Justine de Lagausie, Raphaël Martin, Daniel Sponton. Des défis pour explorer ta créativité de Elise Francisse. Ces deux livres sont publiés chez La Martinière Jeunesse.

Chahier de vacances chats

Attention pépite ! N’oubliez pas votre crayon, pour vous amuser avec ce cahier de vacances dédié à nos amis les matous.

Avec sérieux et humour, les enfants de 8 à 99 ans vont devenir incollables sur les chats. On se détend en faisant de l’origami, on joue aux Cha-rades ou au chat chinois, le tout en suivant les traces de Charlock Holmes et en apprenant les expressions qui ont du chat !

Les nombreuses activités contenues dans ce CHAHIER vont faire Miaou à la plage, dans les transports et à la campagne.

Une jolie réussite et surtout n’oubliez pas de dire Chalut à vos potes !

A partir de 8 ans – Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Des défis pour explorer ta créativité

Nous sommes tous des créatifs ! Tel est le message de la Youtubeuse bien connue des ados. Et elle le démontre dans ce livre aux activités colorées et sympas.

Elle donne des idées et des conseils pour explorer seul ou avec des copains toute la créativité qui est en vous. Transformer sa chambre, créer une capsule temporelle, organiser une troc party… Le livre regorge de coups de pouce pour donner envie à tous de sortir de sa zone de confort.

Il y a là de quoi passer d’excellents moments !

A partir de 10 ans – Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Labyrinthomania

C’est Le Livre-jeu pour celles et ceux qui aiment se lancer des défis. Dans cet album grand format, il y a 16 labyrinthes à explorer, mais attention c’est pas de la gnognotte, vous allez tester votre perspicacité, votre sens de l’observation et… votre patience pour trouver le chemin de la sortie et résoudre des énigmes.

Chaque labyrinthe est une aventure en soi, original et joliment illustré ce Labyrinthomania sort définitivement des sentiers battus (la bonne blague !)

A partir de 7 ans – Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

