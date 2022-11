5 livres pour enfants pour attendre Noël

La période de Noël est source de beaucoup de joie chez les enfants. Nous avons sélectionné 5 livres parfaits pour leur permettre d’attendre les fêtes de fin d’année et avoir des étoiles plein les yeux.

Nous avons lu : Le miraculeux Noël de George Bishop de Catherine Doyle (Bayard Jeunesse). 24 histoires pour attendre Noël d’Anne Kalicky et Amélie Videlo (Gründ). Opération Supère Noël de Miss Paty et Martine Laffon (Glénat jeunesse). Mon beau sapin de Pauline Kalioujny (Seuil Jeunesse). L’intégrale du Sacré Père Noël de Raymond Briggs (Grasset Jeunesse).

Le miraculeux Noël de George Bishop

Depuis le décès de sa mère, la vie de George n’est pas très joyeuse. Son père, qui s’est plongé dans le travail, n’a jamais de temps à lui accorder, et encore moins à Noël.

Mais lorsque George découvre une mystérieuse boule à neige ça change tout !

Ce roman est destiné aux enfants qui ne croient plus trop au Père Noël. Les juniors à partir de 10 ans vont découvrir avec délice l’histoire réécrite, attachante et drôle du fameux livre Un chant de Noël de Charles Dickens.

Le livre est superbe, sa couverture rigide joliment illustrée fait entrer le jeune lecteur directement dans l’histoire sans pouvoir la lâcher.

Le miraculeux Noël de George Bishop est une histoire que chacun pourra relire, ce genre d’histoire qui marque les esprits.

24 histoires pour attendre Noël

Tout en mangeant le chocolat du jour du calendrier de l’Avent, on peut lire ce bel album. On le commence le 1er décembre pour le terminer le 24, et, à chaque fois c’est un enchantement. Les jolies illustrations permettent aux enfants de se projeter dans la magie de Noël. Les histoires assez courtes sentent bon le pain d’épice et le chocolat chaud. Bref, ce livre est un véritable must pour les enfants sages ! Lecture conseillée à partir de 3 ans et plus.

Opération Supère Noël

Cette aventure complètement givrée va plaire aux petits chenapans dès 5 ans. C’est une histoire de Noël pas comme les autres, avec des rennes un peu éreintés, un papa Noël qui fait un casting et du jogging, bref vous l’aurez compris, cet album ne ressemble pas à un conte classique de la période, mais alors, qu’est-ce qu’on se marre !

C’est une excellente entrée en matière pour attendre vous savez qui, bien au chaud et en plus les illustrations sont fantastiques !

A la fin du livre on peut construire son Père Noël en papier c’est très sympa ! On vous recommande ce conte de Noël pas comme les autres !

Mon beau sapin

Ce livre propose une remontée au temps des Celtes qui ont été les premiers à décorer les arbres fin décembre pour « appeler de leurs vœux le renouveau de la Nature » . Cette tradition nous rappelle que la Nature est fragile et qu’il faut la préserver.

Cet album grand format, aux pages cartonnées, aux couleurs de l’hiver et du vert du sapin dont la lumière jaillit, nous transporte dans cette forêt à la recherche de l’arbre qui sera considéré par les Celtes comme l’arbre à décorer avec des pommes et des marrons sans être coupé.



Cette balade en forêt, est accompagnée de la célèbre comptine Mon beau sapin et se concrétise en 3d par un sapin en 4 pages, à découper.

Et petit plus en fin du livre, un calendrier de l’avent avec des petites portes qui s’ouvrent sur des animaux de la forêt et des personnages féériques.

Mon beau sapin est un vrai hymne à la Nature. Il accompagne les enfants et leur famille vers cette fête de Noël qui nous l’espérons apportera lumière, joie et partage.

L’intégrale du Sacré Père Noël

En hommage à l’auteur parti il y a peu, les Éditions Grasset ont rassemblé dans ce magnifique volume Le sacré Père Noël et les Vacances du Sacré Père Noël. Deux albums qui n’ont pas pris une ride et qui sont des références en cette période festive.



Pour rappel l’univers de ces albums se décline sous forme de BD avec des illustrations typiques de cet auteur très connu pour son célèbre album « Bonhomme de Neige »

Dans la première partie, nous retrouvons notre Père Noël ronchon qui ne rêve que de vacances alors qu’il doit tout préparer pour la distribution du 24 décembre : donner à manger à ses cerfs, préparer les cadeaux, tout installer sur son traineau… Enfin prêt, malgré le froid qu’il n’aime pas, il part pour sa tournée.

Les lecteurs pourront le suivre de page en page, de vignette en vignette et découvrir que la vie de Père Noël n’est pas facile et qu’il rencontre des difficultés pour effectuer son travail. Enfin une fois la distribution terminée, le voilà prêt à se reposer mais avant tout, il faut faire une distribution de cadeaux à ses animaux préférés.

