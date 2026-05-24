Sans toi je ne suis pas … Un imagier pas comme les autres

Par / 24/05/2026 / livre enfants, Livres moins de 6 ans

« A lire avec la transparence du papier », lit-on sur la 4ème de couverture : un premier signal intrigant à propos de ce petit album tout en originalité.

Ce petit livre-jeu est aussi un imagier, mais pas n’importe lequel.

critique sans toi je ne suis pas

Vraiment pas comme les autres !

L’enfant, accompagné d’un grand, découvre l’objet complet de chacune des pages en partant d’une partie du dessin, tracé en noir, qui le constitue ; l’autre partie est donnée en transparence de la feuille blanche. Chaque partie est indissociable de l’autre pour créer l’objet concerné, d’où le titre de l’album, « Sans toi, je ne suis… » (Ed. La Partie).

Exemple : Deux barres parallèles en noir d’un côté et des petits barreaux perpendiculaires en transparence = une échelle.

Parmi les autres originalités, on remarque le format de l’album. Présenté à l’italienne (en largeur), il se lit en le retournant verticalement pour découvrir chaque page en hauteur.
Par ailleurs, aucune couleur : le noir et le blanc seulement. « Un livre à manipuler et à regarder », comme l’annoncent ses créateurs.
Au-delà de proposer à l’enfant d’observer et de jouer, l’album de Guillaume Chauchat & Manuel Zenner est aussi l’occasion de le faire parler sur les objets à découvrir, comme un imagier, mais avec un petit truc en plus. A lire dès l’âge de 2 ans. 
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