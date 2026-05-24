Cinq livres qui aident les enfants à grandir

Grandir, c’est toute une aventure (et parfois un sacré chantier) ! Entre les petites victoires du quotidien et les grandes tempêtes émotionnelles, nos enfants ont besoin de mots pour comprendre ce qu’ils vivent.
Les éditions Milan nous livrent ce mois-ci une sélection parfaite pour accompagner ces étapes clés avec tendresse et intelligence.
Dès 1 an : On dit adieu aux couches !
Pour les plus jeunes qui commencent à lorgner vers le pot, l’album “Vive la vie sans couche !” est un incontournable.
Vive al vie sans couche, est un livre joyeux et décomplexé pour aborder la propreté.
Loin de la leçon de morale, on y célèbre surtout la liberté de mouvement et la fierté de devenir « grand ». C’est drôle, visuel et très efficace pour dédramatiser l’objet parfois intimidant qu’est le pot. Pour acheter ce livre cliquez ici.
De 2 à 4 ans : La collection “Mes tout premiers pourquoi”
C’est l’âge des grandes découvertes et des premières confrontations au monde. Conçue en collaboration avec Héloïse Junier, docteure en psychologie du développement et formatrice en crèche.
Cette nouvelle collection parle aux tout-petits avec leurs propres mots de sujets qui les touchent vraiment.
Chaque ouvrage propose d’ailleurs une double page destinée aux parents, faisant le point sur les dernières données scientifiques et offrant des conseils concrets.
Voici les quatre nouveaux alliés de votre bibliothèque.
Margaux dit non : Pour traverser la fameuse phase d’opposition et comprendre que s’affirmer est nécessaire, mais qu’il y a un temps pour tout. Pour acheter ce livre cliquez ici.
Céleste s’endort toute seule : Un indispensable pour le rituel du coucher. On y suit Céleste qui apprend à apprivoiser le calme pour trouver le chemin des rêves en toute autonomie. Pour acheter ce livre cliquez ici.
Félix apprend les règles : Parce que la vie en communauté n’est pas innée ! Félix découvre que les limites ne sont pas là pour l’embêter, mais pour le protéger. Pour acheter ce livre cliquez ici.
Clément a peur : Un livre doudou qui valide l’émotion de l’enfant sans la juger, tout en lui donnant les clés pour reprendre confiance en lui. Pour acheter ce livre cliquez ici.
Ce que l’aime dans cette sélection, c’est l’alliance entre la narration enfantine et l’expertise psychologique. Des outils précieux pour des moments de lecture complices qui font vraiment avancer les petits comme les grands !
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