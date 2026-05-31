Les Sisters et Harry Potter vont tenir compagnie aux enfants pendant les vacances d’été !

Youpi, bientôt les vacances ! Les Editions Les Livres du Dragon d’Or ont préparé un programme sympa pour les enfants.
Et si Les Sisters et Harry Potter occupaient les juniors pendant les congés cet été ?
Les Sisters – Mon super livre d’activités
Ce livre cartonné est un coffre magique ! Il capte à merveille l’esprit drôle et dynamique de la bande dessinée originale.
Avec sa mine de défis, de quiz et de coloriages, il promet de grands moments de complicité et de rigolade, à partager en duo ou en solo.
Un incontournable coloré et ultra-divertissant qui ravira à coup sûr les jeunes fans de Wendy et Marine !
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Harry Potter – Aventures au château
Cet album propose une plongée magique et relaxante dans l’univers de Poudlard grâce à plus de 30 coloriages originaux.
Les personnages et créatures iconiques y adoptent un style kawaii absolument adorable, parfaitement adapté aux plus jeunes sorciers.
Les deux pages de stickers incluses apportent une touche ludique finale qui va enchanter les petits fans !
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