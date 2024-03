Bienvenue au musée, un album qui éveille chez les enfants l’amour de l’art et de l’histoire

C’est le retour des aventures de la famille Chat ! Bienvenue au musée est un album de Lucy Brownridge publié chez La Martinière Jeunesse.

Après Vivement Noël (lire notre article), l’autrice revient avec une histoire charmante.

Mamie et papi Chat sont de passage pour le week-end. Pour profiter de ce moment en famille, ils ont une belle idée : aller au musée !

Sorrel, Lupin, Pip et Bud, les quatre chatons, sont aux anges. Arrivés au musée, c’est l’enchantement, car dans cet immense bâtiment, il y a des curiosités pour tous les goûts : dinosaures, mammouths, mode, Vikings, tableaux datant pour certains de plus de 400 ans… !

Comme pour le premier opus de « Les aventures de la famille chat », l’autrice nous gratifie de dessins adorables aux allures de ceux illustrant les livres de Beatrix Potter.

Chaque page cartonnée contient des volets à soulever pour découvrir des surprises drôles et étonnantes. À la manière d’un cherche-et-trouve, on s’amuse à parier sur les éléments cachés, et la découverte est toujours super !

Bienvenue au musée compte 24 pages et 140 volets à soulever, le tout étant adapté aux enfants dès 3 ans.

Nous avons une nouvelle fois fondu devant cette histoire : illustrations, rythme du texte, recherches. Avec cet album, vos enfants passeront un excellent moment de lecture, et vous aussi !

