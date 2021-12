Livre La Meilleure Maman du monde – Un bestiaire magique et féérique

Le duo Benjamin Lacombe et Sébastien Perez se reforme pour un splendide livre pour enfant intitulé La meilleure maman du monde. Il est publié aux Editions Margot.

Mais qui est la meilleure maman du monde ? Benjamin Lacombe et Sébastien Perez tentent de répondre à cette épineuse question dans un livre pour les enfants. Il ne faut pas se fier aux apparences. Lapine, araignée, coucou, signe, requin, Kangourou, chat, chaque maman aime ses bébés à sa façon.

On retrouve ici avec bonheur le style et le trait caractéristique de Benjamin Lacombe. Les animaux sont moins Burtonesques que dans ses autres livres mais impossible de se tromper.

Les mamans regardent leurs petits avec de grands yeux plein de tendresse. C’est beau, féérique et le dessinateur réussit à retranscrire la complicité entre les mamans et leurs petits. Il a même réussi à rendre sympathique les mamans Mygale et Requin. On est par moment hypnotiser par ces dessins.

Ces magnifiques illustrations qui s’étalent sur une ou deux pages sont rehaussées par les textes poétiques mais aussi instructifs de Sébastien Perez.

La meilleure maman du monde est un très beau livre plein de sensibilité qui plaira aux enfants mais qui ne laissera pas non plus insensible les adultes.

Si vous êtes un collectionneur des œuvres de Benjamin Lacombe et de Sébastien Perez ne ratez pas celui-là.

