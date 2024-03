Conseil de lecture – Aux origines du manga de la période de Heian à l’ère Meiji

Aux origines du manga est un livre publié aux Editions de La Martinière. C’est une plongée captivante au cœur de la culture japonaise.

Si vous pensiez que les mangas sont apparus dans les années 50, vous êtes très loin du compte. Le manga est né très longtemps avant l’arrivée d’Astro Boy ou de Le roi Léo. Il faut remonter beaucoup plus loin dans le temps pour trouver son origine.

Le mot Manga se traduit par croquis, dessin dérisoire ou divertissant. Les japonais se sont délectés de mangas dès l’époque Heian (794-1185). Très éloignés de ce que nous connaissons aujourd’hui, ils prenaient la forme de dessins grotesques diffusés avec l’apparition des rouleaux.

A la découverte des origines du manga

Le livre Aux origines du manga s’intéresse aux prémices de cet art. Il va de la période Heian (794-1185) à l’ère Meiji (1867-1912). Le manga évolue et s’enrichit à travers les siècles jusqu’à devenir un loisir populaire ouvert à tous.

L’un des plus grands maîtres du genre se nomme Hokusai Katsushika. Peindre des vagues n’était pas son seul talent. Il peint des scènes de la vie quotidienne mais aussi des histoires imprimées dans de petits livrets.

Aux origines du manga regorge de splendides estampes colorées qui illustrent la transformation de ces « dessins grotesques » au fil des influences pour se rapprocher de plus en plus vers le manga actuel. Autre particularité de livre au format compact, les textes sont en français et en japonais.

