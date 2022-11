Le Paris des Merveilles de Pierre Pevel prend vie en bande dessinée

Le roman Le Paris des Merveilles de Pierre Pevel est adapté en BD. La magie d’Ambremer est au rendez-vous.

Le Paris des Merveilles de Pierre Pevel est adapté en BD chez Drakoo. “Les artilleuses” avait déjà eu le droit de passer par la case BD mais c’est une première pour ce classique de la Fantasy gothique.

Le scénario de ce premier tome reprend celui du livre Les enchantements d’Ambremer. Cette adaptation est prévue en deux volumes.

Le Paris des Merveilles – Un passage en BD réussi

On ne change pas une équipe qui gagne donc Drakoo a une nouvelle fois confié les opérations au dessinateur Willem. Il avait su reproduire parfaitement l’univers très particuliers de Pierre Pevel où magie et réel se côtoient. Il y parvient une nouvelle fois sans problème.

La complicité entre l’auteur et le dessinateur se ressent dans la BD. On perçoit le style très dynamique de Pierre Pevel dans ses dessins.

L’atmosphère des livres est bien retranscrite avec cette ambiance si particulière qui mélange Belle Epoque et magie. Les décors fourmillent de détails et les dessins sont pleins d’humour. On vous laisse repérer la référence aux Brigades du Tigre (la série TV).

Les personnages évoluent dans un Paris du début du 20ème siècle qui s’entrechoque avec les codes de la Fantasy. Les mages, fées et gobelins prennent le métro en même temps que les femmes en robe à crinoline et les gentlemen en haut-de-forme.

Avec une telle richesse, on se demande pourquoi l’univers de Pierre Pevel n’est toujours pas adapté sur petit ou grand écran.

Des personnages fidèles

Cette première partie est également l’occasion de découvrir le visage de Louis Denizart Hippolyte Griffont, le fameux mage dandy, détective à ses heures perdues. Ca n’était pas gagné car il a une personnalité très forte. Willem relève encore une fois le défi et réussit à capter son ADN.

D’ailleurs, tous les personnages sont parfaits. On pense notamment à la séduisante baronne Isabel de Saint Gil ou Azincourt le chat ailé.

Bref, vous l’aurez compris cette BD est une vraie réussite et on attend le tome deux avec impatience.

