Vous les urbains qui passez dans les rues de France et d’ailleurs, vous vous arrêtez forcément devant des œuvres de Street Art.

Avec Le rire urbain – Quand le Street Art fait de l’humour (ed. Alternatives), Sophie Pujas consigne dans un livre les lieux où les artistes de la rue qui ont envie de rire, de faire de l’humour ou tout simplement de nous amuser se lâchent !



Au travers de ces messages affichés, bombés, peints, tagguer ou collés sur les murs de villes ils et elles sèment leurs mots d’esprits qu’on décode, rien que pour rire.

L’auteure s’est elle aussi amusée à arpenter les rues à la recherche du rire urbain. Une trentaine de street artists sont rassemblés dans ce très beau livre : La Dactylo, Banksy, Madame, Miss. Tic, Jace, Seth… nous interpellent sur papier glacé. Avec eux, elle “questionne les formes et les couleurs que prend cet humour, de la pure légèreté au combat, du mot d’esprit au sarcasme en passant par le burlesque explique-t-elle.”

Des textes courts et de nombreuses photographies agrémentent cet ouvrage passionnant et plein d’humour !

Si vous aimez l’art urbain ne manquez pas l’exposition Capitale(s) (lire notre reportage ici) ainsi que le catalogue d’exposition publié aux Editions Alternatives (lire notre chronique ici)

Ne manquez pas non plus l’expo Trait d’humour – mots d’humeur à la Galerie Gallimard (Paris).

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez des Idées Boox dans notre rubrique ici