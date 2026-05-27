Honor 600 vs realme 16 Pro+ : quel milieu de gamme mérite d’atterrir dans votre poche ?

Honor 600 ou realme 16 Pro+ ? Le match est très serré. Honor et realme proposent deux smartphones milieu de gamme très complets. Je vous aide à choisir.
Le segment milieu de gamme est en ébullition avec un nouveau duel au sommet. D’un côté, le Honor 600, compact et survitaminé à l’IA ; de l’autre, le realme 16 Pro+, un géant à l’autonomie record. Lequel choisir ?
Découvrez les tests complets du Honor 600 et du realme 16 Pro+.
Honor 600 vs realme 16 Pro+ – Design
Le Honor 600 joue la carte de la compacité. Avec 185 g et 7,8 mm d’épaisseur, il est léger et facile à manipuler d’une main. Sa coque en fibre composite orange (disponible aussi en noir ou blanc) est douce au toucher et possède une propriété “anti-rayures” étonnante.
Le realme 16 Pro+ joue une autre partition avec un fini similicuir crème ou noir très élégant, agrémenté de touches dorées. Il est un peu plus imposant avec un poids de 203 g et une épaisseur de 8,49 mm.
Concernant leur robustesse, les deux possèdent une double certification IP68 et IP69K, résistant même aux jets d’eau haute pression.
Ecran : la bataille de nits
Le realme voit grand avec une dalle de 6,8 pouces incurvée, tandis que le Honor propose un format plus compact avec un écran de 6,57 pouces. Les deux smartphones arborent une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement dynamique. Celui du Honor 600 varie de 60 à 120 Hz quand le realme 16 Pro+ grimpe jusqu’à 144 Hz.
Honor frappe très fort avec un pic de luminosité impressionnant de 8 000 nits, contre 6 500 nits pour le realme. Dans les deux cas, les écrans sont parfaitement lisibles en plein soleil.
Côté protection, le realme 16 Pro+ utilise du Gorilla Glass 7i, assurant une bonne résistance aux chutes. Le Honor 600 est protégé par du Honor Shield Glass équivalent au verre Gorilla. Il résiste à des chutes d’une hauteur de 1,5 mètre.
Processeur et Performances
Sous le capot, les deux partagent le même processeur Snapdragon 7 Gen 4. Cependant, la gestion de la mémoire diffère. Le Honor 600 s’appuie sur 8 Go de RAM (boostés par 8 Go de RAM virtuelle) et 256 ou 512 Go de stockage.
Le realme 16 Pro+ est plus généreux avec un modèle avec 12 Go de RAM DDR5X et 512 Go de stockage. Le realme semble mieux gérer la dissipation de la chaleur sur la durée lorsqu’il est fortement sollicité.
L’intelligence artificielle
L’un comme l’autre déborde de fonctionnalités IA très performantes, notamment en photo. Le Honor 600 est très axé productivité et création vidéo. On adore le bouton IA physique et la fonction Image to Video 2.0 qui anime vos photos en vidéos de 8 secondes avec du son.
Le realme 16 Pro+ se spécialise dans la retouche photo et le portrait (“Génie de la modification IA”) capable de changer vos vêtements ou votre couleur de cheveux via un simple prompt.
L’autonomie
Grâce aux nouvelles batteries silicium-carbone, les capacités des batteries s’envolent. Le Honor 600 est alimenté par une batterie de 6 400 mAh. De son côté, le realme 16 Pro+ cache une imposante batterie de 7 000 mAh. Les deux smartphones offrent une très bonne autonomie avec un avantage pour le realme 16 Pro+. Ce dernier dépasse les deux jours quand le Honor 600 résiste 1,5 jour.
Les deux supportent une charge filaire de 80W (environ 1h05 pour une charge complète), mais aucun ne propose la charge sans fil.
La photo
Les deux smartphones possèdent un capteur principal de 200 MP, mais la composition de leur appareil photo diffère légèrement.
La caméra du Honor 600 se compose d’un capteur principal de 200 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un capteur colorimétrique. Il brille particulièrement en photo de nuit et en vidéo grâce à sa stabilisation CIPA 6.0.
Celui du realme 16 Pro+ est plus complet. Il rassemble un capteur principal de 50 MP, un téléobjectif de 200 MP (zoom optique x3,5) et un ultra grand-angle de 8 MP. C’est le roi du portrait et du zoom, même s’il peine un peu plus sur la gestion des éclairages urbains nocturnes.
Honor 600 vs realme 16 Pro+, lequel choisir ?
Deux styles et deux ambiances. Le Honor 600 est le choix de la raison pour ceux qui veulent un smartphone compact, ultra-lumineux et des fonctions IA bluffantes pour la vidéo. Il est doué en photo de jour comme de nuit et l’absence de zoom optique est compensée par la puissance de l’IA Honor.
Le Honor 600 8/512 Go est à 499,99€.
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Le realme 16 Pro+ s’adresse aux amateurs de grands écrans et de design luxe. C’est un smartphone polyvalent et équilibré. Il ne démérite pas non plus du côté de ses fonctionnalités IA originales et performantes. Le realme 16 Pro+ se révèle doué en photo et il a l’avantage avec son zoom optique. Son appareil photo devient moins convaincant pour les photos de nuit.
Le realme 16 Pro+ 8/256 Go est au prix de 529€.
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Honor 600 – La fiche technique complète
|Honor 600
|Ecran
|6,57 pouces AMOLED (60Hz – 120Hz)
|Définition
|2728 x 1264 pixels (458ppi) – 8000 niits
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
|RAM
|8 Go (+ 8 Go virtuelle)
|Stockage
|256 Go
|Mises à jour
|6 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|200 MP (1/1.4’’, f/1.9, OIS) + UGA 12 MP (f/ 2.2) – vidéo 4K/30ims
|Caméras frontales
|50 MP (f/2.0) – Vidéo 4K/30ims
|Etanchéité
|IP68 et IP 69K
|Batterie
|64000 mAh
|Vitesse de charge
|Filaire 80W, inversée 27W
|SIM
|Oui (Nano SIM / eSIM)
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC
|Audio
|Haut-parleurs stéréo
|OS
|Android 16 – Magic OS10
|Dimensions / poids
|156 x 74,7 x 7,8 mm – 185 g
realme 16 Pro+ – La fiche technique complète
|realme 16 Pro+ – 5G
|Ecran
|6,8 pouces AMOLED – (60Hz – 144Hz) LTPS
|Définition
|2800 x 1280 pixels – pics 6500nits – HDR10+ et Dolby Vision
|Processeur
|Snapdragon 7 Gen 4
|RAM
|8/12Go
|Stockage
|256/512Go
|Mises à jour
|4 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|Samsung HP5 200MP (f/1.8, 1/1.56″) + OIS, JN5 50 MP téléobjectif X3 (f/2.8, 1/2.75″) + OIS, UGA 8MP 115,5° – vidéo 4K/60fps
|Caméra frontale
|50MP (f/2.4) – vidéo 4K/30fps
|IP68
|IP69K
|Batterie
|7000mAh
|Charge rapide
|80W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs Dolby ATMOS son by Bose
|Android
|Android 16 – realme UI 7.0
|Dimensions
|162, 5 x 76,3 x 8,49 mm – 203g