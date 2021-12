15 Expositions à voir à Paris pour cette fin d’année - IDBOOX

Envie de voir des expos ? Voici une sélection d’expositions en tous genres à voir à Paris pour cette fin d’année 2021.



Tout au long de l’année nous partageons avec vous fidèles lecteurs nos coups de cœur pour des expositions.

Si vous êtes en mode pause pour les vacances, voici quelques idées d’expositions à voir dans la capitale.

Le monde de Steve McCurry Le monde de Steve McCurry

L’exposition Le Monde de Steve McCurry débute au musée Maillol à Paris jusqu’au 29 mai 2022.

Le photographe mondialement connu y présente 150 photographies imprimées en grand format, plusieurs sont inédites. Découvrez notre reportage ici

Les livres

Anselm Kiefer pour Paul Celan

L’exposition Anselm Kiefer pour Paul Celan investit les 10 000m2 du Grand Palais éphémère avec des œuvres hors-normes, jusqu’au 11 janvier 2022.

Lire notre reportage complet

Galleria – Eva Jospin Galleria – Eva Jospin

Entrez dans le somptueux musée de la Chasse et de la Nature. Immiscez-vous dans les salons feutrés et découvrez les œuvres immersives en carton d’Eva Jospin.

Découvrez notre reportage ici

La collection Morozov La collection Morozov

La collection Morozov a pris ses quartiers à la Fondation Louis Vuitton jusqu’au 22 février 2022.

Epoustouflante, magnifique, inédite, fantastique voilà quelques superlatifs assumés pour en parler !

Découvrez notre reportage ici

Small is Beautiful Small is Beautiful

Jusqu’au dimanche 16 janvier 2022, la Galerie Joseph à Paris accueille l’exposition Small is Beautiful c’est de l’art miniature et c’est énorme !

Découvrez notre reportage ici

Exposition Paul Signac Exposition Paul Signac

Le musée d’Orsay expose jusqu’au 13 février 2022, des œuvres de Signac ainsi que sa très belle collection.

Découvrez notre reportage ici

David Hockney – A Year In Normandie David Hockney – A Year In Normandie

C’est un travail très particulier que nous offre David Hockney. Sa fresque gigantesque A Year in Normandie est exposée au musée de l’Orangerie jusqu’au 14 février 2022.

Découvrez notre reportage ici

Paris-Athènes Paris-Athènes

Paris-Athènes Naissance de la Grèce moderne est une exposition qui se déroule au musée du Louvre jusqu’au 7 février 2022.

Découvrez notre reportage ici

Soutine – de Kooning Soutine – de Kooning

Chaïm Soutine et Willem de Kooning vous donnent rendez-vous jusqu’au 10 janvier 2022 au Musée de l’Orangerie (Paris).

Découvrez notre reportage ici

Vivian Maier Vivian Maier

Entrons dans l’univers photographique de Vivian Maier. Telle est la proposition du Musée du Luxembourg (Paris) pour cette exposition exceptionnelle. Jusqu’au 16 janvier.

Découvrez notre reportage ici

Damien Hirst – Cerisiers en Fleurs Damien Hirst – Cerisiers en Fleurs

Damien Hirst, rend hommage aux cerisiers en fleurs dans une exposition monumentale présentée à la Fondation Cartier (jusqu’au 2 janvier 2022).

Découvrez notre reportage ici

Dali l’énigme sans fin Dali l’énigme sans fin

Dalí – L’énigme sans fin est la nouvelle exposition immersive proposée par l’Atelier des Lumières (Paris). Jusqu’au 2 janvier à L’Atelier des Lumières.

Découvrez notre reportage ici

Jean-Michel Othoniel – Le théorème de Narcisse Jean-Michel Othoniel – Le théorème de Narcisse

A l’invitation du Petit Palais, Jean-Michel Othoniel investit la totalité du musée et son jardin

Avec 70 œuvres nouvelles, Othoniel invente Le Théorème de Narcisse : un homme-fleur, qui en se reflétant lui-même, reflète le monde autour de lui.

Rivières de briques bleues, Lotus et Colliers d’or, Couronne de la Nuit, Nœuds Sauvages et Precious Stonewall miroitants, la visite de cette expo est un enchantement pour les yeux et les neurones.

Exposition gratuite jusqu'au 9 janvier.

Baselitz – La rétrospective Baselitz – La rétrospective

Cette exposition du Centre Pompidou est la première exposition exhaustive consacrée à Georg Baselitz, avec la complicité de l’artiste.

Inclassable, oscillant entre figuration, abstraction et approche conceptuelle, Baselitz (l’homme qui peint à l’envers) dit peindre des images qui n’ont pas encore existé, et exhumer ce qui a été rejeté dans le passé. Jusqu’au 7 mars 2022.

Nobuyoshi Araki et Stan Douglas Nobuyoshi Araki et Stan Douglas

Rendez-vous à la Bourse de Commerce et visitez la Pinault Collection. Dans ce lieu magique, vous pourrez admirer pour peu de temps encore l’installation d’Urs Fischer, avec 9 pièces éphémères en cire qui ont presque finie d’être consumées. Découvrez notre reportage complet.



Profitez-en pour découvrir la toute nouvelle exposition dédiée à Nobuyoshi Araki, Shi-Nikki (Private Diary). Araki est une figure majeure de la photographie contemporaine. 101 photos en noir et blanc narrent le japon, la douleur, le sexe …

Au niveau -2 arrêtez-vous aussi pour rencontrer l’installation visuelle et sonore Luanda-Kinshasa, de Stan Douglas. L’artiste canadien présente un enregistrement musical fictif des années 70.

