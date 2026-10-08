Audible déploie des fonctionnalités interactives boostées par l’IA pour les livres audio

Audible vient d’annoncer le lancement de trois nouvelles fonctionnalités immersives conçues pour transformer la façon dont les auditeurs interagissent avec leurs livres audio : Character Guide, Interactive Story et Visual Explorer.
De l’identification des voix en temps réel jusqu’à la possibilité de dialoguer avec les personnages, la filiale d’Amazon mise sur l’intelligence artificielle pour enrichir la lecture audio.
Character Guide : Ne perdez plus le fil des personnages
Identifier qui parle dans une œuvre au casting étendu n’est pas toujours simple à l’écoute. La fonction Character Guide résout ce problème.
L’écran de lecture indique instantanément quel personnage prend la parole en temps réel.
Autre fonction, des fiches garanties sans spoilers détaillent l’histoire des personnages et présentent les comédiens de doublage (photos et biographies…).
Lancé avec l’Audible Original Dracula de Bram Stoker et 1984 de George Orwell, avant d’arriver sur Exoplanet de Benjamin Percy.
Interactive Story : Dialoguez en direct avec les personnages
Grace à une combinaison d’IA générative et de design conversationnel, Interactive Story permet aux audio-lecteurs de prolonger leur écoute en devenant acteurs de l’histoire.
Dans l’expérience inaugurale liée à Dracula, l’auditeur interagit directement avec le personnage de Renfield.
Le personnage s’adresse à l’auditeur, lui assigne un rôle et des objectifs, puis réagit en temps réel à ses réponses vocales.
Visual Explorer : Un support visuel aux moments clés
Visual Explorer enrichit l’écoute d’éléments visuels contextuels (cartes géographiques, photographies historiques ou repères visuels) diffusés au fil du récit sans interrompre la lecture.
Cette option fera ses débuts avec l’œuvre The Cultural Tutor’s Grand Tour: The Story of Europe in Six Cities, permettant d’explorer les monuments et lieux historiques mentionnés.
Ces fonctionnalités sont actuellement déployées en version bêta limitée pour les utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni.
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