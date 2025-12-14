Une nouvelle aventure de Nino Dino, pour les petits fans de dinosaures gentils

Milan publie un album très chouette pour les enfant à lire dès l’âge de 3 ans. Mim et Thierry Bebouet, ont imaginé une nouvelle série de Nino Dino.
Nino Dino – Le Pitch
Nino Dino et ses copains partent à la recherche du pied de l’arc-en-ciel, mais pour ça, il faut traverser la forêt des Mastodontes. Seulement, alors que Nino et Cléa se disputent, Alfred disparaît… Vont-ils le retrouver ?
Mon avis sur Nino Dino Alfred a disparu
Les grandes aventures est une nouvelle série. L’univers du petit dinosaure et ses copains Clea, Max et Alfred prend de l’ampleur avec de très grands albums. La couverture est en relief, c’est vraiment un très beau livre.
On craque pour les illustrations pleines de pep’s et le personnage attachant de Nino. C’est une histoire parfaite pour rassurer les tout-petits face aux petites peurs de la séparation et pour encourager leur sens de l’observation et de la solidarité.
Un incontournable pour les amateurs de dinosaures gentils au grand coeur ! Pour acheter ce livre Cliquez ici ou cliquez ici.
Trouvez des tas d’idées de livres à offrir aux juniors pour les fêtes de fin d’année dans notre rubrique dédiée ici.