Plume, petite lumière, un livre pour parler du deuil aux enfants

“Plume, petite lumière” est publié chez Alice Jeunesse. Ce livre est destiné aux enfants de moins de 6 ans.
Il a été imaginé par Laura Hedon (illustratrice), Andréa Ruchat-Denieul (autrice) et Coralie Saudo (contributrice).
Plume, un sujet sensible
On les appelle les Mamanges, ces femmes qui ont perdu un enfant en devenir. Comment comprendre, comment en parler, comment surmonter cette épreuve, le départ brutal d’un bébé attendu par toute une famille ?
Plume est une petite lumière qui vit dans le ciel et qui attend patiemment son tour pour se rendre sur terre et trouver une maman.
Lorsque le bon moment arrive, elle part avec son petit sac, prêt à être rempli de souvenirs, d’amour et de magie, puis elle s’installe confortablement au creux du ventre de sa maman.
Elle ouvre son petit sac et y glisse délicatement le premier souvenir de son voyage et tout l’amour qu’elle ressent.
Sa naissance arrive et son petit sac se remplit très vite, il est déjà plein Plume sourit car elle sait qu’il est temps pour elle de repartir et de quitter la terre.
Elle dit au revoir à sa famille avec légèreté et part retrouver ses amies dans le ciel.
Un joli album sensible et poétique qui pourra aider toutes les familles endeuillées.
Chronique rédigée par Monique de Clef des familles.