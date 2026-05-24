Notre avis sur le palmarès du 79ème Festival de Cannes

À croire que le Jury de cette 79ème édition n’a pas eu de courage ou de volonté pour établir son palmarès samedi soir.
En décernant trois prix ex-aequo (pour la mise en scène et les prix d’interprétation masculine et féminine), les jurés n’ont guère brillé par leur audace.
Si dans l’ensemble, les quelques films que nous avions mentionnés ou qui dominaient dans les rumeurs ( « Fjord », « Minotaure », « Notre Salut », « Fatherland » ou « La bola negra ») ont été récompensés, il y a trois grands oubliés.
« Moulin », « L’être aimé » et « Paper Tiger » n’ont rien reçu et c’est totalement injuste. Et chez les acteurs, Gilles Lellouche pour “Moulin », Javier Bardem dans « L’être aimé », Adam Driver dans « Paper tiger » ou Sebastian Stan pour « Fjord » auraient largement pu être distingués.
Tout comme chez les comédiennes, Adèle Exarchpoulos dans « Garance », Sandra Hüller dans « Fatherland » et Irina Lebedeva pour « Minotaure » ont fait l’objet d’une totale ignorance de la part du jury.
À l’image d’une cérémonie plutôt ratée avec des lenteurs et des incompréhensions (comme le chaos incroyable pour la remise du prix de la mise en scène !), ce palmarès nous laisse sur notre faim.
Comme ce 79ème Festival de Cannes, certes intéressant et ensoleillé, mais certainement pas de la meilleure cuvée. Il faudrait par ailleurs rappeler à la maîtresse de cérémonie, Eye Haïdara, qu’en 2027 il ne s’agira pas des « 90 ans du Festival » ainsi qu’elle l’a proclamé à la fin de la soirée mais des 80 ans. Sans que personne ne relève cette erreur d’amateure… Vive le Festival de Cannes !
Retrouvez tous le palmarès du Festival de Cannes en fin d’article.
Festival de Cannes – Palmarès 2026
Palme d’or : Fjord, réalisé par Cristian Mungiu.
Grand Prix : Minotaure, réalisé par Andreï Zviaguintsev.
Prix de la mise en scène (ex-aequo) : Javier Calvo et Javier Ambrossi pour La bola negra
Pawel Pawlikowski pour Fatherland.
Prix du scénario : Emmanuel Marre pour Notre Salut.
Prix du Jury : The dreamed adventure, réalisé par Valeska Grisebach.
Prix d’interprétation féminine (ex-aequo) : Virginie Efira et Tao Okamoto dans Soudain, réalisé par Hamaguchi Ryusuke.
Prix d’interprétation masculine (ex-aequo) : Emmanuel Macchia et Valentin Campagne dans Coward, réalisé par Lukas Dhont.
Et aussi
Prix de la Caméra d’or (meilleur 1er film) ; Ben’imana, réalisé par Marie-Clémentine Dusabejambo.
Palme d’or du court métrage : Aux adversaires, réalisé par Federico Luis.
Prix Un Certain Regard : Everytime, réalisé par Sandra Wollner.
Rendez-vous en mai 2027 pour les 80 ans du Festival de Cannes !
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