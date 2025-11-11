Trois livres magiques pour patienter avant Noël

Depuis notre dernière sélection de livres sur Noël, le temps est passé. Vite préparez les fêtes avec de beaux livres pensés pour faire patienter les enfants jusqu’au grand soir et surtout leur mettre de la magie dans les yeux !
Découvrez notre première sélection de livres pour Noël ici.
Nous avons choisi : Les 24 nuits du Lutin farceur de Chloé, Sanoe & Anita Oum (La Martinière Jeunesse), Les 24 fois où la tournée de Noël faillit être annulée de Dedieu (Seuil), 24 histoires à lire pour attendre Noël (Milan).
Les 24 fois où la tournée de Noël faillit être annulée
C’est un calendrier un peu particulier et bourré d’humour. Destiné aux enfants dès 4 ans, ce voyage original va leur faire découvrir des choses insoupçonnées.
La vie du Père Noël est loin d’être un conte de fées, surtout la nuit du 24 décembre ! Saviez-vous que ses tournées ont failli être annulées à de multiples reprises ?
Ce calendrier de l’Avent propose une aventure inédite. En découvrant les rabats des doubles pages, les enfants lèveront le voile sur toutes les péripéties auxquelles le Père Noël a miraculeusement échappé pour sauver la distribution des cadeaux.
Et pour que la fête soit vraiment géniale, les illustrations sont formidables ! Pour acheter cliquez ici ou cliquez ici.
Les 24 nuits du Lutin farceur
La tradition nord-américaine du lutin farceur s’invite dans ce livre. Le narrateur reçoit une lettre du Père Noël annonçant l’arrivée de Lulu, un lutin chargé de veiller sur lui.
Sous ses airs sages, Lulu sème la pagaille dès la première nuit, accomplissant une bêtise par jour sous le regard complice des parents. Conçu comme un calendrier de l’Avent, ce récit transforme l’attente de Noël en une aventure quotidienne remplie de rires et de surprises.
Une bêtise par jour, ça c’est cool pour les enfants. A découvrir dès l’âge de 4 ans ! Pour acheter cliquez ici ou cliquez ici.
24 histoires à lire pour attendre Noël
C’est un véritable calendrier de l’Avent, mais au lieu d’y trouver des chocolats, il y a des livres minuscules illustrés.
Sous la forme d’un coffret géant et magique, ce calendrier propose aux enfants dès 3 ans de découvrir une histoire par soir. On soulève une illustration, on sort le livre de sa cachette.
Le coffret est somptueux, on le referme avec un joli nœud rouge. Les histoires sont originales et se lisent très vite. On valide totalement cette belle idée et sa réalisation dans le parfait esprit de Noël. Pour acheter cliquez ici ou cliquez ici.
