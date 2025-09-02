Creativ’Book, le salon du livre innovant se réinvente pour l’édition 2025

Après une année de pause et de réflexion, le salon Creativ’Book revient avec son lot de nouveautés les 2 et 3 décembre 2025 ! L’accès sur inscription est gratuit.
Creativ’Book est le seul salon dédié à la prospective du livre. Cette année, il s’adresse aux professionnels du livre et de la presse, mais aussi au grand public.
L’événement aura lieu au NewCap Event Center, dans le 15ᵉ arrondissement de Paris, à quelques mètres du métro Bir-Hakeim.
IDBOOX est fier d’être partenaire de ce bel évènement.
Deux journées dédiées au livre sous toutes ses formes
Passionnés du livre et de la presse, vous allez pouvoir vous informer et échanger sur les enjeux et défis de ces secteurs.
Les 2 et 3 décembre 2025, vous pourrez assister à cette manifestation exceptionnelle sur simple inscription. Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement.
Une synergie renforcée avec Presse & Médias du Futur
Creativ’Book et le salon Presse & Médias du Futur se tiendront pour la première fois ensemble. L’objectif est de créer des passerelles fortes entre le livre et la presse.
Les sujets communs sont nombreux : ce sera une belle occasion de mettre en lumière les problématiques et les évolutions à venir des deux secteurs.
Parmi les huit conférences programmées, l’une d’entre elles mettra en dialogue le livre et la presse face aux enjeux de l’IA. Programme complet à venir.
Les autres nouveautés de Creativ’Book
Pour la première fois, ce salon du livre pas comme les autres se tiendra sur deux journées au lieu d’une lors des précédentes éditions.
Autre nouveauté : vous pourrez assister à des « Bulles Métiers », des ateliers autour des métiers du livre, en partenariat avec l’ASFORED.
De plus, un déjeuner VIP autour des problématiques de diffusion de la presse et du livre se tiendra (sur participation).
Enfin, pour les éditeurs et les auteurs, participez aux Trophées de la Nuit du Livre. Ce sera la 20ᵉ édition. Proposez vos ouvrages : toutes les informations sont ici.