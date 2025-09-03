Cinéma – Mon coup de cœur de la semaine Adieu Jean-Pat, le film à éviter Exit 8

A voir ou à ne pas voir cette semaine au cinéma voici mon avis sur deux films qui sortent ce 3 septembre au cinéma : Adieu Jean-Pat et Exit 8.
Adieu Jean-Pat
Avec cette délicieuse comédie mêlant humour et émotion, présentée en avant-première au dernier Festival du Film d’Angoulême, la rentrée cinématographique démarre de la meilleure des façons.
En mettant en scène le dernier scénario du regretté cinéaste Laurent Tirard (disparu il y a un an), qu’il avait coécrit avec l’auteur de BD et romancier Fabcaro, la réalisatrice Cécilia Rouaud réussit un long métrage à la fois drôle, enlevé, bien rythmé et attachant.
Dans le rôle principal, Hakim Jemili montre, une fois de plus, son talent spécifique et sa puissance comique qu’on avait perçus dès son premier film en 2019 dans « Docteur ? », avec Michel Blanc.
Aux côtés de Fanny Sidney, Constance Labbé et Nora Hamazawi, il incarne avec brio Étienne qui n’a jamais pardonné à son « copain » Jean-Pat, dont il fut le souffre-douleur durant son enfance. Quand il apprend son décès, Étienne n’est pas terrassé par le chagrin. Pourtant, il va devoir organiser, malgré lui, l’enterrement de son ennemi de jeunesse !
Pourquoi je vous conseille ce film
On ne s’ennuie jamais avec cette histoire de trentenaires qui évite tous les clichés et s’appuie sur un récit habilement construit et formidablement dialogué, comme savait si bien les écrire Laurent Tirard, réalisateur, entre autres, de « Mensonges et trahisons et plus si affinités », « Le petit Nicolas », « Un homme à la hauteur » ou « Le discours ».
Sans prétention ni outrance et avec élégance, « Adieu Jean-Pat » s’inscrit dans la lignée des jolies comédies à la française qui font du bien.
« Adieu Jean-Pat », en salles le 3 septembre. Durée : 1 h 34
Le film à éviter cette semaine : Exit 8
On se demande bien pourquoi ce ridicule et insipide film japonais d’épouvante et d’horreur a eu le privilège d’être projeté, hors compétition, dans la section « Séance de minuit » lors du dernier Festival de Cannes.
Mis en scène par le laborieux Genki Kawamura, « Exit 8 » est la terne et pénible adaptation d’un jeu vidéo éponyme sorti en 2023. Il reprend le même principe : un passager, piégé dans une station de métro, cherche désespérément la sortie. Pour la trouver, il faut traquer les anomalies. S’il en trouve une, il fait demi-tour. S’il n’en voit aucune, il poursuit son chemin. S’il se trompe, il est renvoyé à son point de départ.
C’est interminable, répétitif, souvent incompréhensible, sans aucune originalité et excessif sur tous les plans. On n’a qu’une envie : sortir de la salle !
« Exit 8 », en salles le 3 septembre. Durée : 1 h 35