France : Quels sont les livres les plus vendus dans les librairies indépendantes ? Bilan 2025

L’Observatoire de la librairie (SLF) publie son bilan des ventes pour l’année 2025. Les chiffres révèlent une progression modeste mais significative de l’activité.
Après les chiffres dévoilés par Nielsen (Lire notre article), le SLF dresse le bilan basé sur 470 librairies indépendantes.
Malgré un début d’année compliqué, le secteur a affiché une légère croissance, tirée principalement par la hausse des prix et les ventes aux collectivités.
Une croissance globalement faible, corrigée en fin d’année
Sur l’ensemble de 2025, le chiffre d’affaires (CA) global des librairies affiche une progression de 0,9% par rapport à 2024. Pour les seules ventes de livres, la hausse se limite à 0,6%.
Cette moyenne est en grande partie due à un très bon mois de décembre, qui a permis un effet de rattrapage, enregistrant +3,4% sur les ventes de livres et +5,4% sur l’activité hors-livre. Néanmoins, cette performance cache des disparités : près du tiers des librairies du panel ont vu leur CA livre chuter de 5% ou plus.
Volume en recul, prix du livre en hausse
Les ventes en volume sont en recul de 0,5% en moyenne. Le maintien du CA dans le vert est directement lié aux revalorisations des prix opérées par les éditeurs.
On constate une augmentation moyenne de +1,1% en 2025 pour l’ensemble des formats, et de +2,2% spécifiquement sur le format poche.
Les disparités géographiques et structurelles
La performance est contrastée selon la localisation des établissements.
En effet, les librairies situées dans les villes de moins de 10 000 habitants ont le mieux performé avec un CA global de +2% (+1,3% sur le livre).
Celles de l’agglomération parisienne suivent de près avec +2,8% (+2,6% sur le livre).
À l’inverse, les librairies des villes moyennes (entre 50 000 et 200 000 habitants) sont les seules à terminer l’année dans le rouge, avec un CA global à -1,2% et le livre à -1,8%.
L’inquiétude demeure pour les plus petites structures (CA livre inférieur à 300K€ par an), qui sont les seules à afficher un solde négatif sur l’activité globale (-2,5%) et sur le livre (-3,3%). Parmi ce groupe, 25% des librairies ont même connu une baisse supérieure à 10%.
Les produits autres que les livres tirent le chiffre vers le haut
Seules les ventes aux collectivités ont permis aux librairies de maintenir l’équilibre. Elles enregistrent une forte progression de +4,9% au global et +5,1% sur le livre.
Cette dynamique est largement expliquée par la vente de manuels scolaires, en hausse de +26% grâce aux nouveaux programmes.
Les ventes aux collectivités représentent désormais 17,2% du CA livre (contre 16,4% l’année précédente).
L’activité hors-livre est également un moteur de croissance avec +1,9% de progression globale, représentant 11,1% du CA total des librairies du panel.
La littérature, locomotive du secteur
Le rayon Littérature est le principal moteur de l’activité 2025. Il affiche la seule grande hausse par catégorie avec +4,3%.
Les rayons Polar/SF sont également en hausse, mais leur performance est fortement liée à la dépendance aux ouvrages de Freida McFadden.
Les autres grandes catégories terminent l’année en baisse :
-Bande Dessinée et Manga : -2,4% au global (avec -1% pour la BD et -7,7% pour le Manga), malgré la sortie du nouvel Astérix.
-Jeunesse : -1,2%
-Pratique : -2,5%
-Sciences Humaines : -3,6%
Etonnamment, le rayon Romance est également en difficulté avec près de -3%.
A noter : Le CA du format poche progresse de +2,6%, tandis que le CA du grand format n’augmente que de +0,2%.
90% des livres sont vendus à moins de 100 exemplaires !
L’année 2025 confirme la grande diversité de l’offre en librairie. En effet, plus de 565 000 références différentes ont été vendues par les librairies du panel.
Les titres vendus à moins de 100 exemplaires sur l’ensemble de l’année représentent 90% des références vendues, et ceux vendus en un seul exemplaire dépassent les 25%.
