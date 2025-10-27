Open Book le nouveau podcast dédié aux auteurs et aux amoureux des livres

Si vous aimez les podcasts intimistes et passionnants, découvrez Open Book. C’est un nouveau podcast dédié à la littérature, aux auteurs, mais qui sort des sentiers battus.
A l’origine du projet, Agathe Le Taillandier, journaliste littéraire passée par Radio France et Louie Média.
Ses choix se portent sur des livres qui bousculent notre représentation traditionnelle du monde, de la narration et des personnages.
Open Book, une écoute immersive
Le format est volontairement long, il met en condition puisque l’interview se passe au domicile de la journaliste. A la musique haletante signée PR2b s’entremêlent les sons de la rue par la fenêtre ouverte, du parquet qui grince, d’une sonnette d’immeuble.
Chaque épisode dure entre 60 et 80 minutes. C’est parfait pour s’immerger dans le propos.
L’objectif de cette production co-pilotée par Constance Parpoil (ex Audible et Storytel), est aussi de faire de Open Book un outil de prescription pour mettre en lumière les auteurs et amener de nouveaux publics vers la lecture.
Fatima Daas, autrice de Jouer le Jeu (Ed. de L’Olivier), est la première invitée. Open Book sera lancé le 5 novembre sur toutes les plateformes. A suivre notamment ici
