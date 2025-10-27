Galaxy S26 – Samsung a pris un décision radicale qui a de lourdes répercussions

Les Galaxy S26 sont victimes d’une énième rumeur et ce n’est pas une bonne nouvelle. Le planning de Samsung va être chamboulé.
Vous attendez avec impatience comme beaucoup de monde les Galaxy S26 mais il faudra être patient. Si on se base sur les plannings habituels de Samsung, le Galaxy S26 Ultra et ses deux autres smartphones doivent sortir en janvier 2026.
Galaxy S26 – Un retard à l’allumage
Selon les informations du média coréen Theelec, Samsung va repousser la date de leur lancement.
La firme coréenne devrait reporter le démarrage de la production de masse des Galaxy S26 et Galaxy S26+. Cette décision a des répercussions sur toute la série. Elle entrainerait aussi le décalage du lancement du Galaxy S26 Ultra.
Initialement, Samsung aurait dû commencer la production de masse des Galaxy S26 et du Galaxy S26+ en décembre 2025. Finalement, elle ne débuterait qu’en janvier 2026. En conséquence, les trois Galaxy S26 n’arriveront pas avant le mois de mars 2026.
Le coupable a été désigné
Le responsable de ce délai est le Galaxy S26 Edge. Après les ventes en demi-teintes du Galaxy S25 Edge, Samsung a décidé de stopper le développement de son futur smartphone ultra fin.
D’après les chiffres d’Han Investment & Securities, le Galaxy S25 Edge ne cumulait que 1,31 million d’unités vendues au mois d’août 2025. Samsung doit donc reprendre le développement du Galaxy S26+ pour le remplacer.
Ce contretemps va demander un ou deux mois supplémentaires avant de mettre la touche finale sur le Galaxy S26+ pour entrer en production de masse. De leur côté, les Galaxy S26 et Galaxy S26 Ultra sont dans les temps.
Bien entendu, il faut prendre cette information avec des pincettes. Elle n’est pas officielle et cela reste une rumeur parmi tant d’autres.