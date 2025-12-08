Kindle Scribe voit grand et prend des Couleurs : lancement le 10 Décembre et la France ?

Amazon a enfin confirmé la date de commercialisation de ses nouvelles liseuses, bloc-notes haut de gamme.
Les Kindle Scribe Colorsoft et Kindle Scribe avec éclairage frontal seront disponibles aux États-Unis dès le 10 décembre 2025.
Ces modèles marquent une évolution majeure pour la gamme, avec un écran de 11 pouces, nettement plus grand que la génération précédente.
La couleur et l’innovation au rendez-vous
La version Colorsoft intègre la technologie e-paper Kaleido 3. Elle propose une résolution de 300 ppp en noir et blanc et 150 ppp pour la couleur.
L’expérience d’écriture est également optimisée grâce à un nouveau verre texturé moulé qui améliore la glisse du stylet sur l’écran.
Pour les créateurs, le nouveau Kindle Scribe est un outil puissant : il offre dix couleurs de stylet et cinq couleurs de surlignage, ainsi qu’un outil de shaders pour réaliser des dégradés subtils.
Connectivité et accessibilité Pro
Avec des dimensions compactes (189 x 245 x 5,4 mm) et un poids plume de 400 g, le nouveau Scribe se décline en graphite et figue.
Il se positionne également comme un outil professionnel indispensable grâce à d’importantes améliorations logicielles :
– Compatibilité native avec Google Drive et Microsoft OneDrive pour importer facilement des documents à annoter.
-Possibilité d’exporter les blocs-notes vers OneNote, y compris la conversion du texte manuscrit.
Côté tarifs, les prix annoncés en septembre sont maintenus : le Kindle Scribe Colorsoft sera commercialisé à 629,99 $ et le Scribe avec éclairage frontal à 499,99 $.
Et la France ?
Pour l’instant Amazon France garde le secret, aucune information n’a filtrée.
On peut penser que ces nouveaux modèles peuvent arriver en France également. L’an dernier, le Kindle Scribe 2024 avait été lancé à quelques jours de fêtes dans l’hexagone ! A suivre...
